Disha Patani fait grimper la température en bikini marron et partage une photo audacieuse sur Instagram

Disha Patani rend constamment les journées de ses fans plus lumineuses avec ses superbes photographies. L’actrice publie fréquemment des photos de la plage, montrant qu’elle est une véritable fille de plage. Disha a partagé une photo d’elle en bikini marron sur les réseaux sociaux un jeudi après-midi, et ses fans n’ont pas arrêté de sourire.





Disha a embelli sa tenue avec un ensemble de boucles d’oreilles en or et une chaîne en or, gardant son maquillage simple.

Jetez un oeil à l’image ici-







Pour les non-initiés, la dernière offre de Netflix, « Yeh Kaali Kaali Ankhein », semble avoir fasciné Disha Patani. Disha s’est rendue sur Instagram samedi pour partager une vidéo d’elle-même en train de danser sur la piste thématique de l’émission.

Pour les non-initiés, la série Netflix porte le nom de la chanson emblématique de Shah Rukh Khan « Yeh Kaali Kaali Ankhein » du film « Baazigar ».

Avec sa vidéo, Disha a lancé #YKKAGroove Instagram Reels Challenge. Parlant de la même chose, Disha a déclaré: « Je suis fan des thrillers des années 90 – la pulpe, la musique entraînante, le drame et l’action – ce sont des artistes complets qui vous gardent accro. Yeh Kaali Kaali Ankhein s’en inspire! Quand je J’ai entendu dire que Netflix sortait également une nouvelle interprétation de la chanson emblématique, j’étais super ravi de l’écouter. C’était très amusant de jouer cette version réinventée ! Nous sommes tous très heureux de lancer le #YKKAGroove Instagram Reels Challenge et J’ai hâte de voir ce que les fans vont faire avec le défi de se l’approprier ! »`

Disha Patani travaille sur un certain nombre de projets. Le prochain film pour l’actrice est « Ek Villain 2 » de Mohit Suri. Tara Sutaria, Arjun Kapoor et John Abraham jouent dans le film d’action. ‘KTina’, le film d’Ekta Kapoor, est aussi dans son minou.