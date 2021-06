Disha Patani fait grésiller Internet avec sa dernière photo de bikini d’une plage magnifique | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice Disha Patani définit la chaleur. La jeune femme de 29 ans a fait s’effondrer Internet dimanche 27 juin après avoir posté une photo époustouflante d’elle en bikini blanc au milieu de l’eau.

L’image ressemble à une carte postale, avec un fond pittoresque. Un ciel parsemé de nuages ​​et d’oiseaux volant et une plage dans un coin de la photo est remplie d’arbres verts luxuriants et d’un monument en arrière-plan. Au premier plan, il y a une vaste étendue d’eau au milieu de laquelle Disha se tient et ressemble à une vision.

L’actrice, qui compte 44,6 millions d’abonnés sur Instagram, a publié l’image avec seulement deux emojis et aucune description. La sœur de Disha, Khushboo, a versé de l’amour dans la section des commentaires. « Wah l’eau et vous. Clic incroyable », a commenté Khushboo. Les fans de l’actrice ont également inondé la section des commentaires d’émojis cœur et feu.

« Hottieee », a écrit l’un, tandis qu’un autre a écrit « Mermaid », a écrit un autre.

Sur le plan du travail, Disha a été vue pour la dernière fois dans la star de Salman Khan « Radhe: Your Most Wanted Bhai », qui mettait également en vedette Jackie Shroff, le père de son petit ami, Tiger Shroff, et l’acteur Randeep Hooda dans des rôles importants. C’était la deuxième collaboration de Disha avec Salman. Elle avait déjà travaillé avec la superstar dans le film 2019 Bharat qui avait également Katrina Kaif.

L’actrice sera prochainement vue dans le thriller Ek Villain 2 de Mohit Suri, aux côtés de Tara Sutaria, Arjun Kapoor et John Abraham.