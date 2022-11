Disha Patani exhibe ses courbes sexy en bikini noir, un selfie dans la salle de bain casse Internet

Disha Patani est l’une des actrices les plus chaudes et les plus grésillantes de l’industrie cinématographique hindi. L’actrice de Malang continue de partager ses photos sexy et torrides sur les réseaux sociaux, rendant ses fans et ses followers fous d’eux. Le mardi 22 novembre, Disha a laissé tomber un selfie grésillant de sa salle de bain qui est devenu viral en quelques secondes.

Partageant la photo portant un soutien-gorge noir et un peignoir, l’actrice de Bharat a écrit : “Mangez vos glucides”. La sœur de Tiger Shroff, Krishna Shroff, a réagi à la photo et a écrit : “Oui, madame !”. En août, la rumeur disait que Disha et Tiger, qui ont joué ensemble dans Baaghi 2, avaient rompu après leurs six années de relation.





Après que la nouvelle de leur prétendue scission ait commencé à devenir tendance, un autre rapport a affirmé que leurs rumeurs de rupture étaient en fait un coup de publicité pour la récente sortie de Disha, Ek Villain Returns. Bien que dans l’épisode Koffee With Karan 7 diffusé sur Disney + Hotstar en septembre, Tiger a déclaré qu’il était récemment devenu célibataire, mais n’a pas pris le nom de Disha.

LIRE | Au milieu des rumeurs de séparation, Tiger Shroff fait l’éloge de la performance de Disha Patani dans Ek Villain Returns

Pendant ce temps, en parlant des projets d’acteur de Disha, l’actrice a récemment été vue dans la suite spirituelle de Mohit Suri de son propre film Ek Villain de 2014, intitulé Ek Villain Returns. Outre Disha, Arjun Kapoor, John Abraham et Tara Sutaria ont joué dans le thriller d’action romantique sorti le 29 juillet plus tôt cette année. Le film a fait des affaires décentes au box-office, gagnant près de Rs 70 crore au box-office mondial.

Disha a également été signé pour le film de science-fiction à gros budget provisoirement intitulé Project K. L’un des projets les plus attendus et les plus secrets, le réalisateur de Nag Ashwin met en vedette certains des plus grands noms du cinéma indien, notamment Amitabh Bachchan, Deepika Padukone et Prabhas.