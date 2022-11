Disha Patani ÉVITÉ du film d’Ekta Kapoor KTina en raison d’une attitude non professionnelle? CES actrices maintenant approchées

Ekta Kapoor et Disha Patani étaient censés se réunir pour KTina. Le film, qui est censé être inspiré par la vie d’Ekta Kapoor, parlait d’une fille d’une petite ville et de sa croyance en l’astrologie. Le film devait commencer en 2019 mais la pandémie a ruiné les horaires préétablis. Maintenant, Bollywood Hungama a rapporté que Balaji Productions est à la recherche d’une nouvelle vedette. Il semble qu’Ekta Kapoor ait approché Tara Sutaria et Shraddha Kapoor pour le film.

Bollywood Hungama a révélé que Disha Patani était l’actrice confirmée et a même tourné un peu pour le film en 2019. Après une semaine de tournage, les futurs horaires ont été retardés en raison de la pandémie et du verrouillage. Maintenant, les créateurs sont à la recherche d’une nouvelle vedette. Des sources ont déclaré à Bollywood Hungama que des problèmes étaient survenus entre Disha Patani et Balaji Motion Pictures. Il semble que des problèmes créatifs aux airs étoilés réguliers du côté de Disha Patani, le producteur et l’actrice ne pouvaient tout simplement pas venir sur la même page. Ekta Kapoor est profondément investie dans KTina et a été impliquée dans le film. La source a déclaré à Bollywood Hungama : “Avec un comportement moins que cordial de la part de la femme principale, Ekta n’a eu d’autre choix que de débrancher la prise et de virer Disha.”

La tsarine de la télévision a approché à la fois Shraddha Kapoor et Tara Sutaria. Tous deux ont manifesté leur intérêt pour le rôle. Le tournage a été arrêté, et tout le film sera refait. Les fabricants prévoient de supprimer les portions de Disha Patani qui ont été réalisées à Chandigarh. La dame avait également approché Ananya Panday et Nushrratt Bharuccha, mais il semble que l’accord n’ait pas fonctionné. Ananya Panday est cependant dans Dream Girl 2.

Raaj Shaandilyaa est l’auteur du film. Disha Patani a été appréciée pour Ek Villain Returns où les gens ont aimé son travail en tant que Rasika.