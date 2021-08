Disha Patani étonne une fois de plus les fans et se refait une beauté chic

L’actrice de Bollywood Disha Patani partage souvent de superbes selfies et photos, s’assurant que ses fans sont surpris chaque fois qu’elle publie ses photos sur Instagram et fascinés par son look tellement magnifique.

Pour sa dernière sortie, l’actrice a choisi de se maquiller et de se coiffer. Et, bien sûr, elle a fait un travail magnifique en étant sa propre maquilleuse.

L’actrice s’est récemment rendue sur les réseaux sociaux et a partagé une photo d’elle vêtue d’un haut court marron. Elle a complété son look avec des boucles d’oreilles et un tour de cou, ce qui lui donne un look élégant et chic.

Dans la légende, Disha a révélé qu’elle s’était maquillée toute seule. Elle a laissé les internautes impressionnés par ses compétences en maquillage et ses fans, émerveillés par sa beauté sans faille. Les spectateurs ont comblé l’actrice de louanges et d’amour, en particulier pour son récent relooking.

Regardez la photo ici :

Ce n’est pas la première fois que Disha étonne ses fans en portant un look rosé, créé par elle-même. Plus tôt également, Disha s’est transformée en maquilleuse et a donné à ses fans des looks dont s’inspirer.

Sur le plan du travail, Disha sera ensuite vue dans « Ek Villain Returns » de Mohit Suri.