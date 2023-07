Disha Patani et Tiger Shroff repérés ensemble pour la première fois après une prétendue rupture, regardez

Selon certaines rumeurs, Disha Patani et Tiger Patani se fréquenteraient depuis six ans avant leur rupture présumée en août de l’année dernière. Les deux n’ont jamais officialisé leur relation. Dans Koffee With Karan 7 en septembre 2022, Tiger a en quelque sorte confirmé leurs rapports de séparation lorsqu’il a déclaré qu’il était récemment devenu célibataire, sans prendre le nom de personne.

Après avoir décidé de suivre leurs différents chemins, l’ex-couple présumé a été aperçu ensemble lors d’un événement à Delhi le samedi 1er juillet. Leurs photos et vidéos, partagées par le célèbre paparazzo Yogen Shah et le portail Instant Bollywood sur leurs pages Instagram, sont allés virale sur les réseaux sociaux.

Les deux acteurs ont été vus assis l’un à côté de l’autre et se parlant dans les clips. Tiger et Disha n’ont pas posé ensemble pour les photographes. Alors que le premier avait l’air fringant dans un t-shirt noir, un pantalon noir et des chaussures noires, le second avait l’air glamour dans un haut court violet avec un pantalon blanc et des baskets blanches.













Pendant ce temps, sur le plan du travail, la prochaine version de Disha sera l’acteur Yodha avec Sidharth Malhotra et Raashii Khanna. Après de multiples retards, le film de Dharma Productions sortira enfin en salles le 27 octobre. L’acteur de Tiger Ganapath – Partie 1, mettant également en vedette Kriti Sanon et Amitabh Bachchan, arrive dans les salles une semaine plus tôt le 20 octobre.

Disha et Tiger ont également deux films très attendus de 2024 dans leur cagnotte. L’actrice de Malang sera vue aux côtés de Suriya dans le drame d’action de la période panindienne Kanguva dont la sortie est prévue au début de l’année prochaine. Alors que l’acteur de War sera vu avec Akshay Kumar dans l’acteur Bade Miyan Chote Miyan, qui devrait sortir en salles en avril à l’occasion de la fête de l’Aïd.

