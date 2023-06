Disha Patani et Mouni Roy brûlent Internet dans des robes sexy moulantes et moulantes, regardez

Vidéo virale: Disha Patani et Mouni Roy brûlent Internet dans des robes moulantes plongeantes, regardez

Les actrices de Bollywood Mouni Roy et Disha Patani et de très bons amis et tous deux savent comment faire monter la pression sur les réseaux sociaux et Mouni Roy et Disha Patani l’ont fait une fois de plus en se réunissant dimanche (4 juin).

Disha Patani a été aperçue vêtue d’une mini-robe bleu pastel chaude et sexy alors qu’elle arrivait pour le lancement du nouveau restaurant de Mouni Roy. Rappelons que Disha Patani et Mouni Roy sont devenus de très bons amis lors de leur récente tournée américaine.

Mouni Roy avait également l’air sexy dans une mini-robe en satin noir moulant alors qu’elle ouvrait son premier restaurant à Mumbai. Le mari de l’homme d’affaires de Mouni Roy, Suraj Nambiar, était également présent lors de l’événement. Mouni Roy et Disha Patani ont ensuite posé ensemble pour les paparazzi et les photos et vidéos sont devenues virales sur les réseaux sociaux.

Regardez la vidéo virale ici :







Mouni Roy et Disha Patani sont tous deux très actifs sur les réseaux sociaux et partagent souvent des aperçus de leur vie personnelle et professionnelle. Mouni Roy a récemment partagé des photos d’elle en bikini chaudes et sexy sur Instagram.

D’autre part, Disha Patani était à Istanbul récemment et elle a partagé beaucoup de photos de ses vacances turques. « Avec mon amour dans cette belle Istanbul », avait-elle légendé ses photos.

Sur le plan du travail, Disha Patani devrait apparaître sur grand écran dans Yodha dans lequel elle est jumelée avec Sidharth Malhotra. Disha Patani tourne également pour le projet très attendu de Nag Ashwin, intitulé Project K. Le film à gros budget met en vedette les stars Prabhas, Deepika Padukone et Amitabh Bachchan.