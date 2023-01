Disha Patani et Aleksandar Alex Ilic posent ensemble sur des photos molles sur Instagram ; La sœur de Tiger Shroff, Krishna, réagit

Au milieu des rumeurs selon lesquelles Disha Patani serait actuellement en couple avec le mannequin Aleksandar Alex Ilic, ce dernier a publié jeudi des photos d’eux deux posant ensemble sur son Instagram. Les photos avaient Disha tout sourire et posant avec Aleksandar, ce qui a amené de nombreux fans à spéculer encore une fois s’ils sortaient ensemble.

Les photos, publiées par Aleksandar sur son Instagram, montrent les deux assis dans un restaurant avec Disharesting sa tête sur son épaule. Sur la deuxième photo, les deux regardent directement la caméra. Disha aurait précédemment été en couple avec l’acteur Tiger Shroff. Cependant, aucun d’eux n’en a jamais parlé en public. Dans ce contexte, le commentaire le plus intéressant sur les photos est venu de la sœur de Tiger, Krishna Shroff. “J’ai hâte de lire ce qu’ils écrivent après cette photo”, a-t-elle écrit, ajoutant un emoji riant et fantôme. Disha et Krishna sont de bons amis et sont souvent aperçus ensemble, même après la rupture signalée de Disha avec Tiger.





De nombreux fans ont critiqué Disha pour “sauter d’une relation à l’autre”. Un commentaire disait: “D’une relation à l’autre, pas le temps de guérir, pas juste de dire.” Cependant, d’autres l’ont défendue. “Pourquoi pas? Si une relation ne fonctionne pas, vous passez à autre chose. Laissez-les tranquilles », a écrit un fan pour la défense de l’actrice. Beaucoup d’autres ont supposé que les photos étaient un signe que le couple rumeur officialisait les choses. « Devrions-nous considérer que cela rend votre relation officielle ? a demandé un fan.

Aleksandar, d’origine serbe, est mannequin. Le mois dernier, il a clarifié son équation avec Disha, disant qu’ils n’étaient que des amis. Il a déclaré au Bombay Times : « Disha a été comme une famille pour moi. Dans ce domaine compétitif, chaque fois que nous nous sommes sentis faibles, nous avons été là l’un pour l’autre. «Je vois comment ce jeu de devinettes dure depuis quelques semaines. Le fait est que nous connaissons la vérité. Je ne comprends pas pourquoi les gens ont besoin de deviner ce qui se passe ? Pourquoi ne peuvent-ils pas simplement laisser les autres vivre leur propre vie en paix ? Nous rions juste de ces histoires.