Disha Patani élève la barre de chaleur dans un bikini à imprimé guépard, la sœur de Tiger Shroff réagit ! | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice Disha Patani rend nos week-ends paresseux moins ennuyeux en partageant une superbe photo d’elle-même dans un bikini à imprimé guépard, enfilant sa silhouette en sablier.

Disha s’est rendue sur son compte Instagram dimanche 11 juillet pour partager une magnifique photo d’elle sur une plage. Les 29 ans peuvent être vus allongés dans le sable avec un ciel et une mer à couper le souffle en arrière-plan.

L’actrice a sous-titré sa photo avec un simple emoji soleil. Krishna Shroff, le petit ami de Disha, la sœur de Tiger Shroff, s’est rendue dans la section des commentaires et a laissé tomber trois emojis montrant que la température était torride.

L’actrice de « Baaghi 2 » partage souvent ses superbes photos de bikini et ses vidéos d’entraînement sur Instagram. L’actrice compte 44,9 millions d’abonnés sur sa plateforme de médias sociaux.

Disha plus tôt également, a partagé une photo chaude d’elle-même dans le même bikini imprimé guépard. Vérifiez-le.

Côté travail, l’actrice a été vue pour la dernière fois dans Radhe : Your Most Wanted Bhai de Salman Khan. Disha sera ensuite vu dans « Ek Villain Returns » de Mohit Suri avec John Abraham, Aditya Roy Kapur et Tara Sutaria. L’actrice sera également vue dans le drame centré sur l’héroïne produit par Ekta Kapoor, « KTina ».