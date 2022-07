Disha Patani distribue des bonbons, Arjun Kapoor écrit une note sincère pour une réponse écrasante

Ek Villian Returns avec Disha Patani, Arjun Rampal, Tara Sutaria et John Abraham dans les rôles principaux, est sorti en salles. Le premier jour, le film a gagné environ 7 crores et a reçu des réponses mitigées.

Samedi, Disha Patani a été vue en train de distribuer des bonbons afin d’exprimer sa gratitude pour la réponse écrasante à son film. La vidéo du même devient virale sur les réseaux sociaux. Dans le clip, Ekta Kapoor peut également être vue en train de distribuer les bonbons aux médias.

Regarder la vidéo:





Disha Patani et Arjun Kapoor ont également partagé des messages sincères alors que le film collectait Rs 7,05 crores au box-office le jour de son ouverture. L’acteur de Baaghi 2 a déclaré : “La réponse a été tellement surréaliste ! Je suis tellement reconnaissant pour tout l’amour que le public a témoigné pour Rasika (le personnage de Disha). C’est génial d’être de retour dans les théâtres, surtout les jeunes qui l’apprécient. Je J’ai parcouru vos messages pendant tout ce temps et je n’ai rien d’autre qu’un large sourire sur mon visage en les lisant. C’est un sentiment d’immense accomplissement et j’espère que vous continuerez à nous combler de votre amour.





Dirigé par Mohit Suri, Ek Villain Returns recueille actuellement les éloges du public pour son scénario captivant, ses séquences d’action puissantes et sa séquence culminante imprévisible. Le film marque le cinquième plus grand film d’ouverture de l’acteur de Bhoot Police de sa carrière. Le plus grand ouvreur d’Arjun est Gunday à 16,12 crore, 2 States ouvert à 12,42 crore et Half Girlfriend ouvert à 10,27 crore. Avec Ek Villain Returns, Arjun a enregistré une solide journée 1 aux compteurs avec 7,05 crore.

“Le fait que l’ouverture d’Ek Villain Returns soit la cinquième plus importante de ma carrière, même si l’industrie essaie de rebondir après la pandémie, est extrêmement valorisant. J’ai toujours essayé de faire des films qui se connectent aux jeunes et aux masses et c’est génial de les voir apprécier Ek Villain Returns. Je suis ravi du début du film et je suis sûr qu’il poursuivra sur sa lancée dans les jours à venir. Arjun a déclaré dans sa déclaration. L’acteur d’Ishaqzaade reçoit actuellement des commentaires positifs des internautes pour sa performance dans le film.

Il a en outre ajouté “Pour moi, personnellement, il y a beaucoup de raisons d’être fier. Le fait que j’ai pu contribuer à l’ouverture d’un film de Bollywood aux guichets est une validation suffisante. Je suis heureux que les gens apprécient ma performance. Je voulais faire partie d’un film audacieux et cool et le résultat est quelque chose que je chéris en ce moment.” Produit par Bhushan Kumar et Ekta Kapoor, le film d’action à suspense met également en vedette John Abraham et Tara Sutaria dans les rôles principaux.

Outre Ek Villain Returns, Arjun sera également vu dans Kuttey d’Aasmaan Bhardwaaj, dont la sortie est prévue le 4 novembre 2022. Parallèlement à cela, il a également The Ladykiller du réalisateur Ajay Behl en face de Bhumi Pednekar.

Disha, quant à elle, sera ensuite vue dans un thriller d’action “Yodha” aux côtés de Sidharth Malhotra et de l’acteur sudiste Rashi Khanna. Le film est prêt à sortir en salles le 14 novembre 2022. (Avec les entrées de l’ANI)