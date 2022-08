Disha Patani brûle Internet avec ses photos sexy en bikini

La diva bollywoodienne Disha Patani est l’une des actrices les plus en vogue de l’industrie cinématographique hindi. L’actrice affiche souvent son corps tonique et ses courbes sexy avec ses belles photos sur les réseaux sociaux. Récemment, elle a partagé des photos sur lesquelles on peut la voir posant dans un bikini sexy couleur pêche.

Partageant les photos, elle a écrit : « La passion peut rendre fou, mais existe-t-il une autre façon de vivre ? ». Avec plus de quatre mille commentaires et 9 lakh likes, ses photos sont devenues virales sur les réseaux sociaux. Ses fans ont laissé tomber des cœurs et des emojis de feu sous ses photos.





Il y a quelques jours, l’actrice a partagé ses clichés torrides.





Plus tôt, l’actrice d’Ek Villain Returns, Disha, a brûlé Internet lorsqu’elle a laissé tomber ses photos sexy dans un lehenga doré. Sur l’une des photos, on peut la voir enfiler un lehenga rose. La sœur de Tiger Shroff, Krishna Shroff, a réagi aux photos et a écrit : “Quoi ?! Photo préférée de vous JAMAIS. Merde, femme. L’un des utilisateurs des médias sociaux a écrit : “Tu es juste une icône de la beauté”, un autre a dit : “Tu es si belle.”





Pendant ce temps, au milieu de leurs rapports de rupture, Tiger a passé en revue le dernier film de Disha, Ek Villain Returns, qui est sorti en salles le 29 juillet. S’adressant à ses histoires Instagram, il a téléchargé l’affiche du film et a écrit : “Quel film captivant et les performances fantastiques de toute la distribution, félicitations les gars !” et ajout d’emojis coeur rouge et feu.

Parallèlement, il a marqué les rôles principaux du film – Disha, John Abraham, Arjun Kapoor et Tara Sutaria et le réalisateur du film Mohit Suri, qui a également dirigé la préquelle Ek Villain en 2014 avec Shraddha Kapoor et Sidharth Malhotra en tête avec Riteish Deshmukh jouant le méchant dans leur vie.

Le père de Tiger, Jackie Shroff, avait également réagi aux rumeurs de leur séparation en déclarant au Bombay Times : “Ce n’est pas que je garde une trace de la vie amoureuse de mon fils (rires). C’est la dernière chose que je veux faire, comme porter atteinte à sa vie privée. Mais J’ai l’impression qu’ils (Tiger et Disha) sont de bons amis. Ils passent du temps ensemble en plus du travail.”