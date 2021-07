Disha Patani brise Internet avec un backflip super impressionnant, Sussanne Khan dit « wow » – Regardez! | Nouvelles des gens

New Delhi: L’étonnante bollywoodienne Disha Patani adore le fitness et prend ses entraînements au sérieux. Mais elle sait aussi s’amuser avec car elle maîtrise les arts martiaux, les backflips et les high kicks et partage souvent des vidéos époustouflantes sur sa page Instagram. Récemment, elle s’est rendue sur les réseaux sociaux pour partager une vidéo impressionnante d’elle effectuant un backflip d’une certaine hauteur et atterrissant sur le sol.

Dans la vidéo, on voit Disha vêtue de sa tenue de sport et grimper sur une pile de tapis en mousse, puis se préparer à faire le saut en arrière. Pendant qu’elle exécute le backflip propre, la vidéo est jouée au ralenti, nous donnant la chance de regarder son talent avec beaucoup de détails. Disha atterrit parfaitement sur ses pieds, puis fait un grand sourire à la caméra, fière d’elle.

Regardez la vidéo impressionnante:

De nombreux fans ont commenté la vidéo exprimant leur admiration pour la cascade de Disha. Susanne Khan s’est également rendue dans la section des commentaires et a écrit « wow » avec les yeux du cœur et les emoji de feu.

Côté travail, l’actrice a été vue pour la dernière fois dans Radhe : Your Most Wanted Bhai de Salman Khan. Disha sera ensuite vue dans « Ek Villain Returns » de Mohit Suri avec John Abraham, Aditya Roy Kapur et Tara Sutaria. L’actrice sera également vue dans le drame centré sur l’héroïne produit par Ekta Kapoor, « KTina ».