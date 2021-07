Disha Patani brise Internet avec sa pose sensuelle en bikini à imprimé léopard, la soeur de Tiger Shroff, Krishna Shroff, réagit

La reine glam de Bollywood, Disha Patani, est connue pour avoir mis le feu à Internet avec ses photos de bikini. Avec une silhouette tonique envieuse, l’actrice n’hésite pas à partager ses meilleurs clics avec ses fans. Il est évident d’après le profil de Disha qu’elle est une clocharde sur la plage et qu’elle peut sûrement porter un bikini.

Disha dimanche (11 juillet) a offert à ses fans un cadeau de week-end alors qu’elle partageait une autre photo de bikini torride. Sur la photo, Disha porte un bikini à imprimé léopard et est sensuellement allongée sur la plage. L’actrice de ‘Malang’ peut être vue couverte de sable alors qu’elle regarde dans la caméra. Elle a sous-titré la photo avec un emoji solaire.

Les fans de Disha ont bavé après avoir vu la photo et l’ont comblée d’amour et de louanges. La sœur du beau Tiger Shroff de Disha, Krishna Shroff, a laissé tomber des emojis chauds dans les commentaires. « Hottie », a écrit un utilisateur tandis qu’un autre a commenté : « Ooooh WOW ! @dishapatani. Un utilisateur a même plaisanté sur l’amour de Disha pour les plages. « Est-ce que vous vivez à la plage ou quelque chose du genre », a écrit l’utilisateur avec un emoji riant.

Pendant ce temps, Krishna Shroff a récemment parlé de la relation entre Disha et Tiger. Bien qu’il y ait eu des discussions en ville depuis un certain temps maintenant que les deux sortent ensemble, ils ne l’ont pas encore confirmé. Krishna a révélé que Disha et Tiger partagent un très bon lien et qu’il n’y a jamais de moment ennuyeux quand ils sont ensemble.

Dans une interaction avec Times Now, Krishna a déclaré: « Chaque fois que nous sortons, c’est toujours des blagues et des rires. Il n’y a jamais de moment sérieux et de moment ennuyeux. Je pense que c’est cool, je suis heureux de voir mon frère qui a quelqu’un – un ami, un meilleur ami ou un ami proche ou comme ils veulent appeler leur relation. C’est cool de le voir heureux, de le voir pouvoir être lui-même autour de quelqu’un. Parce que dans son industrie c’est très rare, pouvoir avoir (quelqu’un) en dehors de ta famille. Et je pense que tant qu’il est heureux et qu’elle est heureuse – ils rient toujours. Nous passons tous un bon moment ensemble. Je veux dire, c’est génial. Je veux voir mon frère heureux à la fin du jour. Tant qu’il est heureux, je suis heureux.

Krishna partage également un lien incroyable avec Disha et les deux traînent souvent ensemble. Le mois dernier, Disha a fêté son anniversaire de manière discrète et a passé sa journée avec Krishna et Tiger. Le trio a mis en ligne des vidéos et des photos de la journée spéciale sur leurs comptes de réseaux sociaux.

Sur le plan du travail, Disha a récemment été vue dans la star de Salman Khan « Radhe : Your Most Wanted Bhai ». Elle a également « Ek Villain Returns » avec John Abraham à venir, et sera vue dans le drame centré sur l’héroïne produit par Ekta Kapoor « KTina ».