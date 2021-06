Disha Patani affiche des courbes sexy dans un bikini à imprimé léopard, la soeur Khushboo Patani réagit

Si vous êtes un fervent utilisateur des médias sociaux et que vous gardez un œil sur les poignées Instagram des célébrités, vous saurez que la diva de Bollywood Disha Patani ne manque jamais une occasion d’afficher ses courbes sexy et son corps en forme.

De montrer son corps tonique dans des robes glamour à exposer sa silhouette envieuse, Disha brûle souvent Internet avec ses superbes photos.

Vendredi, la diva s’est rendue sur Instagram pour partager une autre photo d’elle-même ravissante dans un bikini à imprimé léopard qui a des fans affaiblis aux genoux. Une chaîne en or délicate avec un pendentif et des cheveux laissés ouverts complétaient le look de plage de Disha. On la voit sourire dans son magnifique maillot de bain tout en affichant les coquillages.

Tourné en arrière-plan d’une plage (nous savons tous que Disha est un bébé aquatique), ce qui rend la photo grésillante de Disha encore plus intéressante, c’est sa collection de coquillages qu’elle montre innocemment sur la photo.

Jetez un oeil ici :

Dès que Disha a partagé la photo, sa sœur Khushboo Patani est allée dans la section des commentaires et a écrit: « Tellement belle wowo … » Elle l’a suivi d’un emoji au cœur rouge. Elli Avram a écrit : « Tellement jolie. »

Cependant, ce n’est pas la première fois que Disha se fixe des objectifs en matière de bikini. Des bikinis imprimés aux monokinis en passant par les maillots de bain à découpes, Disha a su mettre en avant les tendances et inspirer les passionnés de mode et de fitness qui sont aussi des plagistes.

Disha publie souvent des photos de ses escapades à la plage et c’est encore un autre cas où elle prend d’assaut Internet avec sa photo.

Sur le plan du travail, Disha a récemment été vue dans la star de Salman Khan « Radhe : Your Most Wanted Bhai ». Elle a également « Ek Villain Returns » avec John Abraham à venir, et sera vue dans le drame centré sur l’héroïne produit par Ekta Kapoor « KTina ».