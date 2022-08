Disha Patani a trollé pour avoir porté un haut révélateur; les internautes disent “Jitna jyada paisa, utne kum kapde” [Watch Video]

Disha Patani est la favorite des trolls et les internautes la ciblent toujours pour les tenues qu’elle choisit de porter. L’actrice a récemment été aperçue en ville devant un restaurant. Elle portait un short en jean et un haut, et les internautes ne sont pas contents que Disha porte un haut révélateur. Un internaute a commenté : « Jitna jyada paisa, utne kum kapde madame khatam kro do kapdo ka riwaj ». D’autres ont également eu des choses désagréables à dire sur la tenue de Disha. Nous nous demandons quand les internautes arrêteront de troller les célébrités sur les réseaux sociaux. En parlant des films de Disha, l’actrice sera vue dans des films comme Yodha, K Tina et Project K.