Disha Patani a massivement trollé pour avoir porté un petit haut blanc; les internautes disent, ‘Ye Dusri Urfi Javed Hai’

Disha Patani a été aperçue dans la ville avec ses amis et elle était magnifique dans sa tenue décontractée. Cependant, son petit haut blanc la mettait un peu mal à l’aise à cause d’une brise extrême et on la voyait le réparer à chaque instant alors qu’elle saluait ses amis et faisait sa sortie. L’actrice d’Ek Villain Returns fait face à de nombreuses critiques en ligne pour avoir porté ce petit aussi, et les internautes laissent des commentaires désagréables sur elle.

Disha Patani s’appelle Urfi Javed parce qu’elle porte ce crop top blanc

Dernièrement, Disha a été sur le radar des trollers des médias sociaux et elle se fait presque troller pour tout et n’importe quoi qu’elle porte. Mais cette fois, elle a été appelée de la manière la plus méchante possible. Disha a été comparée à Urfi Javed et Poonam Pandey pour avoir porté ce petit haut blanc. Alors que ses fans l’appelaient la Barbie et étaient gaga de sa beauté, certains ont même dit pourquoi elle devait porter de tels vêtements et ont même dit qu’elle était si jolie et qu’elle avait besoin de faire de telles cascades pour attirer l’attention.

Disha Patani fait la une des journaux depuis un certain temps maintenant après sa séparation de l’acteur de Bollywood Tiger Shroff. Le couple sortait ensemble depuis près de 6 ans et se serait maintenant séparé. Et la raison bizarre de leur séparation était que l’actrice était amoureuse de l’acteur Heropanti, car il a toujours affirmé qu’elle n’était que son amie. Disha voulait passer à autre chose et aurait donc mis fin à cette relation. Cependant, le couple n’a pas encore fait d’annonce officielle à ce sujet. Sur le plan professionnel, Disha profite du succès de sa dernière sortie Ek Villain Returns avec Arjun Kapoor, John Abraham et Tara Sutaria. L’accès a reçu des réponses pour sa performance.