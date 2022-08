Disha Patani a l’air fascinante dans une bralette dorée sexy associée à une lehenga assortie

L’actrice de Bollywood Disha Patani sait comment étourdir les fans avec son apparence et ses tenues. Glamorous Disha affiche souvent ses courbes sexy sur Instagram, ses récentes photos en lehenga doré en sont la preuve.

Dimanche, l’actrice d’Ek Villain Returns, Disha, a brûlé Internet lorsqu’elle a déposé ses photos sexy dans un lehenga doré. Sur l’une des photos, on peut la voir enfiler un lehenga rose. La sœur de Tiger Shroff, Krishna Shroff, a réagi aux photos et a écrit : “Quoi ?! Photo préférée de vous JAMAIS. Merde, femme. L’un des utilisateurs des médias sociaux a écrit : “Tu es juste une icône de la beauté”, un autre a dit : “Tu es si belle.”

Regarde:





Au milieu de leurs rapports de rupture, Tiger a passé en revue le dernier film de Disha, Ek Villain Returns, qui est sorti en salles le 29 juillet. S’adressant à ses histoires Instagram, il a téléchargé l’affiche du film et a écrit : “Quel film captivant et les performances fantastiques de toute la distribution, félicitations les gars !” et ajout d’emojis coeur rouge et feu.

Parallèlement, il a marqué les rôles principaux du film – Disha, John Abraham, Arjun Kapoor et Tara Sutaria et le réalisateur du film Mohit Suri, qui a également dirigé la préquelle Ek Villain en 2014 avec Shraddha Kapoor et Sidharth Malhotra en tête avec Riteish Deshmukh jouant le méchant dans leur vie.

Le père de Tiger, Jackie Shroff, avait également réagi aux rumeurs de leur séparation en déclarant au Bombay Times : “Ce n’est pas que je garde une trace de la vie amoureuse de mon fils (rires). C’est la dernière chose que je veux faire, comme porter atteinte à sa vie privée. Mais J’ai l’impression qu’ils (Tiger et Disha) sont de bons amis. Ils passent du temps ensemble en plus du travail.”

D’autre part, Disha, qui profite actuellement du succès d’Ek Villain Returns, a la franchise d’action Yodha de Dharma Productions titrée par Sidharth Malhotra et le film de science-fiction à gros budget Project K de Nag Ashwin avec Amitabh Bachchan, Deepika Padukone, et Prabhas dans son pipeline