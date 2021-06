Disha Parmar se synchronise sur le célèbre dialogue de Selena Gomez, son petit ami Rahul Vaidya réagit -Regardez | Nouvelles des gens

New Delhi : depuis que la star de Bigg Boss Rahul Vaidya et sa petite amie et acteur de télévision Disha Parmar ont officialisé leur relation, le duo s’est donné des objectifs majeurs pour le couple.

Récemment, Disha a partagé une vidéo amusante sur son Instagram, où on peut la voir en train de synchroniser les lèvres avec l’un des célèbres dialogues de la chanteuse internationale Selena Gomez de sa sitcom.

Dans la vidéo, on peut la voir en train de dire en plaisantant à son petit ami Rahul qu’elle n’est pas paresseuse mais qu’elle s’épargne pour la trentaine.

Partageant la vidéo sur son compte Instagram, elle a tagué Rahul et a écrit: « Cela a tellement résonné en moi..

Et j’ai fait ça spécialement pour toi @rahulvaidyarkv

#reelsinstagram.

Alors que les fans bavaient devant leur chimie mignonne, Rahul n’a pas tardé à répondre: « Non bébé .. ne te couvre pas .. tu es PARESSE .. »

Dans la vidéo, on peut voir Disha portant une chemise lavande associée à une jupe en jean. Les fans de Rahul et Disha adorent souvent les plaisanteries amusantes qui se produisent entre le joli couple.

Sur le plan du travail, Rahul a été vu pour la dernière fois dans Bigg Boss 14 et était l’un des concurrents les plus forts de la saison mais n’a pas pu remporter le trophée.

Au cours de son passage dans la série, il a professé son amour pour Disha et plus tard, le couple a célébré sa Saint-Valentin ensemble dans la maison de Bigg Boss.

Actuellement, Rahul est au Cap pour le tournage de sa prochaine émission de téléréalité, Khatron Ke Khiladi 11 aux côtés de ses concurrents Bigg Boss 14, dont Abhinav Shukla et Nikki Tamboli, entre autres.