Disha Parmar profite d’une folle soirée entre célibataires avec un gang de filles, Rahul Vaidya l’appelle « Ma fiancée » – Voir les photos | Nouvelles des gens

New Delhi: Rahul Vaidya, l’un des couples les plus mignons de l’industrie de la télévision, et la dame Disha Parmar sont tous prêts à se marier le 16 juillet. Quelques jours avant son grand mariage indien, Disha a profité d’un enterrement de vie de jeune fille avec sa bande de filles lundi soir.

Elle a partagé une série de photos sur son compte Instagram et a écrit, « Je vous aime les filles!

@ashnakhanna21

@vedikabhandari

@poojamuralia.. »

Sur les photos, Disha et ses amis pouvaient être vus en train de profiter au maximum en posant pour la caméra. Elle a même posé avec le décor « Bride To Be » lorgnant par derrière.

Alors que ses fans étaient enthousiasmés par son jour J, c’est le commentaire de Rahul qui a attiré l’attention de tout le monde.

Il a commenté « Ma fiancée » avec des émojis de cœur.

Outre Disha, son amie et actrice Vedika Bhandari a également partagé une vidéo où elles ont toutes été vues en train de danser sur « Koi Mil Gaya » de Kuch Kuch Hota Hai. Le film mettait en vedette Shah Rukh Khan, Kajol et Rani Mukerji dans les rôles principaux.

Partageant une jolie vidéo, elle a écrit : « Koi mil gaya meri meilleur ami ko @dishaparmar

Effectif : @poojamuralia @ashnakhanna21

#theedishulwedding ..”

Pour les inconnus, Rahul a avoué son amour à Disha dans l’émission de téléréalité Bigg Boss 14. Depuis lors, ils ont été ensemble contre vents et marées.

Disha Parmar a fait ses débuts dans le feuilleton quotidien 2012 Pyaar Ka Dard Hai Meetha Meetha Pyaara Pyaara. Elle a également figuré dans plusieurs publicités publicitaires. Elle a ensuite été vue dans l’émission télévisée Woh Apna Sa et a également reçu l’amour des téléspectateurs.