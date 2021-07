Disha Parmar partage une photo de son adorable PDA à l’heure du coucher avec son mari Rahul Vaidya – Découvrez-le ! | Nouvelles télévisées

New Delhi: Les jeunes mariés Disha Parmar et le chanteur Rahul Vaidya sont éperdument amoureux l’un de l’autre. Le couple qui s’est marié le 16 juillet a profité de ses histoires Instagram pour partager une photo d’eux-mêmes adorée depuis l’heure du coucher ensemble. On peut voir Rahul planter des baisers sur la joue de Disha alors que ce dernier est tout sourire et rougissant.

Le couple portait également des costumes de nuit rouges assortis personnalisés. Alors que la chemise de nuit de Rahul a ses initiales en relief dans la poche, la poche de Disha lisait DRV, qui signifie son nouveau nom – Disha Rahul Vaidya.

Rahul Vaidya, qui est un ancien de Bigg Boss, a avoué son amour pour sa petite amie Disha Parmar à l’intérieur de la maison de Bigg Boss 14. Le chanteur a proposé à Disha qui lui a également rendu visite à l’intérieur de la maison.

Les photos du beau couple de leur célébration de mariage ont fait le tour des réseaux sociaux. Disha et Rahul portaient la création Abu Jani Sandeep Khosla pour leur jour J.

Découvrez quelques-unes des superbes photos de leur célébration de mariage.

Rahul sera ensuite vu dans l’émission de téléréalité d’aventure animée de Rohit Shetty Khatron Ke Khiladi 11 avec les autres concurrents de Bigg Boss Abhinav Shukla et Nikki Tamboli.