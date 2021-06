Disha Parmar manque le beau Rahul Vidya, le chanteur plaisante « soch raha hoon yeh show bhi exit kar doon »

Le chanteur Rahul Vaidya qui a été vu lors de la dernière saison de » Bigg Boss 14 » tourne actuellement pour » Khatron ke Khiladi 11 » dans la belle ville de Cape Town, en Afrique du Sud. Sa petite amie Disha Parmar lui manque et attend qu’il revienne du tournage. Le duo publie souvent de nombreuses photos romantiques montrant l’amour l’un pour l’autre.

Récemment, Disha est allée sur Instagram et a posté une photo d’elle-même et de Rahul dans laquelle ils cherchent des objectifs de couple complets tout en se regardant avec un immense amour.

Elle l’a légendé : » Compter les jours maintenant. Pouvez-vous déjà revenir ?

Rahul Vaidya a vu le message et a laissé tomber une réponse hilarante pour son amour, il a écrit en plaisantant: « Soch raha hoon yeh show bhi exit kar doon, tu me manques @dishaparmar. » Il a également écrit « Bas aa gaya…. 3 2 1 » suivi d’un emoji d’homme qui court.

Le co-concurrent de Rahul et maintenant cher ami Aly Goni qui a également commenté le message de Disha et a écrit: « Il n’a qu’à dire » Abandon « et c’est tout, il sera avec vous dans les deux prochains jours. » A quoi, Disha a répondu : « @alygoni haha ​​!! Non non ! Maintenant, il faut finir et venir. »

Les fans sont absolument impressionnés par le couple. Le message a été rempli de cœurs et de commentaires mignons en remerciement des deux.

Pour les inconnus, Rahul avait quitté « Bigg Boss 14 » parce qu’il se sentait mal à la maison mais a été ramené à la demande du public.

Le duo attend la levée des restrictions COVID-19 pour se marier.