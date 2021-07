Disha Parmar grih pravesh dans la maison de Rahul Vaidya sort tout droit des contes de fées – Voir la vidéo | Nouvelles télévisées

New Delhi: Le célèbre Bigg Boss 14, Rahul Vaidya, s’est marié avec sa chérie Disha Parmar le 16 juillet et depuis lors, le beau couple peint la ville en rouge.

Récemment, Disha a profité de ses histoires Instagram pour partager une vidéo de sa cérémonie Grih Pravesh dans la maison Vaidya. La nouvelle mariée est magnifique dans un ensemble traditionnel tout rouge. On peut voir Disha enfiler du sindoor, du mangalsutra et des bracelets rouges.

La famille Vaidya a confectionné un tapis avec de vraies roses rouges pour accueillir Disha. La mariée peut être vue en train de sourire timidement pendant toutes les cérémonies.

Plus tôt, le couple a partagé de magnifiques photos de leurs grandes festivités de mariage qui ont eu lieu à Mumbai. Les festivités du mariage étaient une affaire de stars. Bigg Boss de Rahul 14 amis et co-concurrents Aly Goni, Jasmin Bhasin, Rakhi Sawant, Pavitra Punia, Eijaz Khan et Sonali Phogat étaient présents.

Le chanteur, qui sera ensuite vu dans l’émission de téléréalité d’aventure Khatron Ke Khiladi 11, a également invité ses concurrents Arjun Bijlani, Shweta Tiwari, Sana Makbul, Vishal Aditya Singh, Anushka Sen pour sa réception de mariage.

Rahul a d’abord proposé Disha à la télévision nationale alors qu’il était candidat à Bigg Boss 14. Disha a ensuite fait une entrée spéciale dans l’émission le jour de la Saint-Valentin et a accepté la proposition de Rahul. Rahul et Disha se sont depuis fixé des objectifs majeurs pour leur couple et ont fait pâlir tous leurs fans avec leur amour l’un pour l’autre.