Disha Parmar exhibe son baby bump alors qu’elle devient romantique en dansant avec Rahul Vaidya dans un club [Watch video]

Bade Achhe Lagte Hain 2 Fame Disha Parmar attend son premier enfant avec son mari Rahul Vaidya, et cette vidéo des futurs parents devient virale sur Internet et gagne les cœurs. Le couple s’est livré à une danse romantique où la célébrité de Bigg Boss 14, Rahul Vaidya, avait l’air extrêmement ravie d’être bientôt père, et dans cette vidéo, vous pouvez voir Disha se tirer vers lui et danser avec elle, touchant sa bosse de bébé. Rahul et Disha avaient également annoncé la grossesse sur leur compte Instagram avec la vidéo de l’échographie et c’était le moment le plus surréaliste pour eux.

Regardez la vidéo de la renommée de Bade Achhe Lagte Hain 2, Disha Parmar a affiché son baby bump en dansant avec son mari chanteur, Rahul Vaidya, au club et en envoyant un effondrement à leurs fans.

La bosse de bébé de Disha est tout simplement adorable, et la façon dont elle l’affiche est encore plus mignonne. Disha et Rahul annoncent leur grossesse et attendent avec impatience l’arrivée de leur petit. Alors que Rahul, qui est éperdument amoureux de Disha et l’a montré devant le monde lors de sa cascade Bigg Boss 14, prend le plus grand soin de sa femme bien-aimée à cette meilleure phase de leur vie.

Alors que Disha Parmar, qui en est à son deuxième trimestre, est prête à être de retour avec son émission populaire Bade Achhe Lagte Hain 2 avec Nakul Mehta, ils sont les meilleurs Ram et Priya après les OG, et les fans ne peuvent pas attendre qu’ils soient témoins les uns les autres à l’écran. Et maintenant que Disha est enceinte dans la vraie vie, il sera intéressant de voir comment les créateurs montreront sa grossesse dans la série. Il est tout à fait appréciable de voir Disha se remettre au travail pendant sa grossesse, car il y a beaucoup d’actrices qui ont parlé des horaires chargés sur les plateaux de télévision.