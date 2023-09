Disha Parmar et Rahul Vaidya ont eu une petite fille, les parents ravis demandent aux fans de bénir leur nouveau-né

Rahul Vaidya et Disha Parmar ont eu la chance d’avoir une petite fille et partagent la bonne nouvelle avec leurs fans sur les réseaux sociaux.

L’actrice Disha Parmar et son mari chanteur Rahul Vaidya sont ravis d’avoir eu la chance d’avoir leur premier enfant, une petite fille. Le couple a fait l’annonce officielle le mercredi 20 septembre, Rahul et Disha ont partagé une publication sur Instagram et ont annoncé l’arrivée de leur nouveau membre de la famille.

Le duo a annoncé la grossesse en mai de cette année et, lors de la semaine propice de Ganesh Chaturthi, le couple a accueilli une petite fille. Sur Instagram, Disha et Rahul ont partagé une photo adorablement mignonne d’un bébé éléphant tenant un ruban qui dit « c’est une fille ». Partageant la publication, le duo a écrit : « Nous avons la chance d’avoir une petite FILLE ! La maman et le bébé sont tous les deux en bonne santé et se portent parfaitement bien ! Nous aimerions remercier notre gynécologue @dhruptidedhia qui s’est occupée du bébé depuis sa conception jusqu’à sa naissance. et un merci spécial à notre famille @dnamjoshi & @masuuma de @criticareasiahospitals pour nous avoir offert la meilleure expérience d’accouchement possible ! Et nous sommes ravis ! S’il vous plaît, bénissez le bébé.

Voici le message

Dès que le couple a partagé la nouvelle, plusieurs internautes, leurs fans, ainsi que leurs collègues et amis les ont félicités. Nakuul Mehta, co-star de Bade Aache Lagte Hain de Disha, a écrit « Aeyyy » avec des émojis en forme de cœur. Shefali Bagga a écrit : « Beaucoup de félicitations, tumhare Ganesh ji ke sath Laxmi bhi aai hai. » Drashti Dhami a écrit : « Woohoooooooooo !!!! Félicitations. » Harshdeep Kaur a écrit : « Félicitations !!!!! Que Dieu te bénisse, petit ! » Vinit Jain a écrit : « Félicitations à vous et Disha. »

Disha a gagné en popularité en impressionnant les masses avec sa performance de Priya Kapoor dans Bade Achhe Lagte Hain 2. Le drame romantique de Disha et Nakuul Mehta a connu du succès et ils sont de retour avec la troisième saison. Avant Bade Achhe Lagte Hain 2, Disha a impressionné les masses avec Pyaar Ka Dard Hai Meetha Meetha Pyaara Pyaara.