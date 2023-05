Disha Parmar et Rahul Vaidya brutalement trollés pour la vidéo BTS de la séance photo de maternité

Le chanteur indien Rahul Vaidya et sa femme actrice Disha Parmar attendent leur premier enfant. Il y a quelques jours, le couple a publié une séance photo de maternité sur leurs réseaux sociaux. Samedi, le couple a posté une vidéo BTS de leur séance photo de maternité. Dans la vidéo, le couple s’est jumelé en noir et ils dansaient avec bonheur comme un enfant. Rahul touche le baby bump de Disha avec amour, et ils partagent même un adorable baiser. Rahul et Disha ont mis en ligne la vidéo sur leurs pseudos Instagram respectifs et ont écrit : « Cette vidéo n’a pas besoin de légende… juste (emojis en forme de cœur). »

Dès que le couple a mis en ligne la vidéo, une partie des internautes a trouvé la vidéo inutile et un peu amusante. Le couple a été brutalement trollé pour leur PDA. Un internaute a écrit : « Aaj kal ki nautankipan ». Un autre internaute a écrit : « Jyda social media mat karo. Sabki Nazar ek jaisa nhi hota. » Un internaute a écrit : « Je ne sais pas pourquoi ils doivent faire de la publicité pour leur grossesse. » Un autre internaute a ajouté : « Kya yeh sab dekhna zarori hai duniya ke phele log ho kya jo duniya mein baby la rahe ho. » L’un des utilisateurs a écrit : « Baccha toh jaise inke hi ho raha hai ».

Le 18 mai, l’actrice a partagé une publication de carrousel sur son Instagram et a annoncé la bonne nouvelle à ses fans. Sur une photo, Disha et Rahul posent ensemble. L’acteur tient un petit tableau noir avec un message spécial, « Maman et papa avec un symbole de cœur. Disha a également partagé un aperçu précoce d’un bébé par échographie. Le bébé à naître est visible à travers l’échographie, et il fera fondre votre cœur. Disha a partagé le message avec la légende « Bonjour de la part de maman future papa et du bébé. »

Disha a gagné en popularité en impressionnant les masses avec sa performance de Priya Kapoor dans Bade Achhe Lagte Hain 2. Le drame romantique de Disha et Nakuul Mehta a connu un succès et ils seront de retour avec la troisième saison.