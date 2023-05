Disha Parmar et Rahul Vaidya annoncent une grossesse avec un poste adorable ; partager un aperçu de bébé

Le célèbre couple réel de la télévision, Disha Parmar et Rahul Vaidya, est ravi d’embrasser la parentalité, et le couple a annoncé sa première grossesse sur les réseaux sociaux. Le 18 mai, l’actrice a partagé une publication de carrousel sur son Instagram et a annoncé la bonne nouvelle à ses fans.

Sur une photo, Disha et Rahul posent ensemble. L’acteur tient un petit tableau noir avec un message spécial, « Maman et papa avec un symbole de cœur. Disha a également partagé un aperçu précoce d’un bébé par échographie. Le bébé à naître est visible à travers l’échographie, et il fera fondre votre cœur. Disha a partagé le message avec la légende « Bonjour de la part de maman future papa et du bébé. »

Voici le poste





Dès que Disha a partagé le message, plusieurs de ses amis de la fraternité ont félicité le couple. Jasmin Bhasin a écrit : « Félicitations ». L’humoriste Bharti Singh, qui est la mère de l’adorable Gola, a écrit : « Félicitations ». Anita Hasnandani a écrit : « Woohhhhhoooo félicitations. » Aly Goni a écrit « Mashallah ». Rajiv Adatia a écrit : « Omg félicitations ! Tellement content pour toi. » Pour les non-initiés, Disha et Rahul se sont mariés le 16 juillet 2021.

Disha a gagné en popularité en impressionnant les masses avec sa performance de Priya Kapoor dans Bade Achhe Lagte Hain 2. Le drame romantique de Disha et Nakuul Mehta a connu un succès et ils seront de retour avec la troisième saison. Parlant de revenir à l’émission, Nakuul a déclaré à Hindustan Times : « Quand j’ai reçu l’appel, je n’ai pas été choqué parce que j’ai vu comment les gens avaient réagi à notre passage à autre chose et comme sur une impulsion, j’ai senti que c’était la bonne chose à faire. Il ne m’a pas fallu une seconde pour remettre en question ce que je pensais être une excellente opportunité. C’est un spectacle dont je suis très fier. J’en suis entièrement propriétaire et le spectacle a été une si belle aventure pour moi personnellement, que j’ai ressenti ce serait un hommage approprié à rendre à notre public – de se réunir et de faire cela une fois de plus. » Avant Bade Achhe Lagte Hain 2, Disha a impressionné les masses avec Pyaar Ka Dard Hai Meetha Meetha Pyaara Pyaara.