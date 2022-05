DISH Wireless sélectionne Samsung Electronics pour le déploiement du réseau d’accès radio ouvert 5G – Samsung Global Newsroom

Samsung fournira des solutions 5G entièrement virtualisées et conformes à l’O-RAN pour soutenir l’avancée de DISH Wireless sur le premier réseau intelligent américain™

Samsung Electronics et DISH Network Corporation (NYSE : DISH) ont annoncé que Samsung Electronics avait été sélectionné pour le déploiement des solutions de réseau d’accès radio ouvert 5G sur le réseau SMART 5G™ de DISH Wireless. Conformément à l’accord pluriannuel, les sociétés collaboreront pour déployer les solutions et les unités radio RAN virtualisées (vRAN) compatibles 5G O-RAN de Samsung sur les marchés des États-Unis, prenant en charge les services commerciaux 5G de DISH.

“Les solutions 5G de Samsung joueront un rôle essentiel dans l’expansion de notre réseau, nous donnant la flexibilité de déployer notre réseau cloud natif avec des solutions logicielles qui prennent en charge des services avancés et une évolutivité opérationnelle”, a déclaré John Swieringa, président et directeur de l’exploitation, DISH. Sans fil. « Nous sommes impatients de travailler avec Samsung, dont le leadership de l’industrie en matière d’innovation vRAN et O-RAN contribuera à soutenir notre vision de fournir des services 5G ouverts et interopérables basés sur le cloud aux consommateurs et aux entreprises à travers les États-Unis »

“Samsung est ravi de se joindre à ce voyage 5G avec DISH, un pionnier dans l’offre de nouvelles expériences aux ménages et aux entreprises à travers le pays, en tirant parti de l’ouverture et de la virtualisation qui sont au cœur de l’évolution du réseau”, a déclaré Mark Louison, vice-président exécutif et chef de l’activité Réseaux, Samsung Electronics America. « Nos solutions avancées 5G vRAN et radio associent une qualité de qualité télécom et une agilité basée sur le cloud, en s’appuyant sur ces avantages pour permettre à davantage de clients de profiter de la pleine valeur du 5G Open RAN commercial.

Samsung Networks Business fournira à DISH Wireless ses solutions 5G et RAN, son logiciel vRAN et une variété d’unités radio compatibles O-RAN, y compris les radios Massive MIMO. Le vRAN de Samsung peut fonctionner sur n’importe quel serveur commercial standard (COTS), tout en offrant des performances comparables à celles des équipements matériels traditionnels. Avec son architecture cloud native, le déploiement Open RAN de DISH Wireless est basé sur des interfaces ouvertes, permettant une interopérabilité multi-fournisseurs et divers scénarios de déploiement. Les radios Samsung prendront également en charge toutes les bandes de spectre DISH Frequency Division Duplex (FDD) et Time Division Duplex (TDD) (y compris n71, n29, n66, n70, n48 et n77).1

Combinés et appareils

La collaboration entre DISH et Samsung s’étendra aux clients de détail sans fil, en leur fournissant des appareils 5G de pointe, en connectant les clients au réseau SMART 5G™ de DISH Wireless.

“Notre travail avec DISH Wireless apporte de nombreux produits et services mobiles innovants de Samsung à encore plus de clients sur le réseau DISH”, a déclaré Jude Buckley, vice-président exécutif de Mobile Business, Samsung Electronics America. “Nous sommes ravis de continuer à travailler ensemble pour offrir les puissants produits et services mobiles de Samsung, compatibles avec le réseau DISH, à davantage de clients.”

“Ensemble, nous créerons des solutions pour donner vie au réseau intelligent de DISH Wireless pour les clients de détail et d’entreprise, en améliorant leur productivité, en enrichissant leur connexion aux personnes et à la technologie intelligente, en améliorant leurs opérations commerciales et en donnant à nos clients le contrôle de leurs services 5G, », a déclaré Stephen Bye, vice-président exécutif et directeur commercial de DISH Wireless.

DISH teste actuellement son réseau 5G à l’aide du Samsung Galaxy S22 et prévoit de continuer à utiliser les téléphones Samsung comme plate-forme de référence tout au long du processus de déploiement du réseau.

À propos de DISH

DISH Network Corporation est une société de connectivité. Depuis 1980, il a servi de force perturbatrice, stimulant l’innovation et la valeur au nom des consommateurs. Par l’intermédiaire de ses filiales, la société fournit des divertissements télévisés et une technologie primée à des millions de clients avec ses services DISH TV par satellite et SLING TV en streaming. En 2020, la société est devenue un opérateur de téléphonie mobile américain à l’échelle nationale grâce à l’acquisition de Boost Mobile. DISH continue d’innover dans le sans fil, en construisant le premier réseau haut débit virtualisé O-RAN 5G du pays. DISH Network Corporation (NASDAQ : DISH) est une société Fortune 200.

1 n71 (600 MHz), n29 (700 MHz), n66 (AWS : 1,7 GHz/2,1 GHz), n70 (AWS : 1,7 GHz/1,9 GHz), n48 (CBRS : 3,55 GHz-3,7 GHz), n77 (bande C : 3,7 GHz-3,98 GHz)