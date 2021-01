Dish TV, l’opérateur populaire Direct-to-Home (DTH) en Inde, déploie une nouvelle fonctionnalité pour son application mobile pour aider les clients à analyser les erreurs techniques avec leur décodeur Dish TV (STB). La nouvelle fonctionnalité, à savoir, Scan to Help, est similaire au dépannage sur les PC avec Windows OS qui permet aux utilisateurs de diagnostiquer les erreurs et de trouver des solutions pertinentes. Dans une note de presse, la société a déclaré que la fonction Scan to Help de l’application My Dish TV exploite les capacités d’intelligence artificielle (IA) et d’apprentissage automatique, et prend en charge l’hindi et l’anglais pour une compréhension facile. Il est déployé auprès des clients nouveaux et existants et les utilisateurs doivent mettre à jour l’application via Google Play Store pour vérifier la disponibilité de la fonctionnalité.

Dish TV indique en outre que la fonction Scan to Help a été conceptualisée et exécutée par la première équipe finaliste de « Dish-a-thon 2020 » qui fournit une plate-forme aux jeunes innovateurs de toute l’Inde pour mettre en valeur leurs talents techniques. Le finaliste de l’événement de l’année dernière était une équipe interne – Team DishTV. La nouvelle fonctionnalité vise également à réduire les charges pesant sur ses centres d’appels, en particulier au milieu de COVID-19[feminine pandémie qui a perturbé les chaînes d’approvisionnement à travers le monde. La société affirme que la dernière mise à niveau de l’application My Dish TV permet également d’obtenir un score de satisfaction client (C-SAT) plus élevé.

S’exprimant davantage sur le développement, Anil Dua, directeur exécutif et PDG du groupe de Dish TV India, déclare: «Ce qui rend cette fonctionnalité extrêmement spéciale, c’est le fait que cette idée a été proposée par l’une des 3 meilleures équipes gagnantes de Dish-a-thon 2020. Il s’agissait d’une équipe interne, Team DishTV, et ils ont poussé l’idée à sa résolution et à son exécution complète. De nouvelles fonctionnalités telles que «Scan to help» sont sur le point de redéfinir et de façonner l’avenir des médias et du divertissement / Industrie de la radiodiffusion. «

Les abonnés de Dish TV peuvent lancer la fonction d’auto-assistance en scannant la plaque d’erreur qui partagerait automatiquement une mise à jour sur l’état du compte et l’abonnement en cours. En cas de mauvaises conditions météorologiques au centre de diffusion, il effectuera une mise à jour des conditions météorologiques dans la localité de l’abonné et procédera au dépannage technique. L’application fournira également une option pour contacter le service client, en cas d’échec du dépannage.