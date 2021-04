Les actions de Dish Network ont ​​augmenté de 12% mercredi, atteignant des prix jamais vus depuis la mi-2019, après que la société de télévision par satellite a annoncé un partenariat avec Amazon Web Services pour déployer un réseau 5G sur l’infrastructure du fournisseur de cloud.

Dish tente de devenir le quatrième acteur national du sans fil, derrière T-Mobile, Verizon et AT&T, en plus de distribuer de la vidéo. L’accord avec Amazon est un élément essentiel du plan de Dish visant à développer un réseau à partir de zéro qui peut fournir plus efficacement des vitesses 5G plus fiables que son ancien concurrent. Il est également essentiel pour Dish de commencer à offrir un service d’ici le milieu de 2023. C’est à ce moment-là que Dish risque de perdre ses licences de spectre sans fil s’il n’a toujours pas développé de réseau sans fil opérationnel.

Dish commencera à exploiter « le premier réseau d’accès radio ouvert 5G basé sur le cloud aux États-Unis, à commencer par Las Vegas plus tard cette année », a déclaré la société dans un communiqué. déclaration. Le communiqué indique qu’Amazon et Dish travailleront ensemble pour voir comment des organisations, notamment Amazon et AWS, utilisent la 5G ou créent leurs propres réseaux. Les termes de l’accord n’ont pas été divulgués.

Dave Brown, vice-président du service Elastic Compute Cloud d’AWS, a déclaré mercredi au « Tech Check » de CNBC que la collaboration avec Dish servira « absolument » d’une sorte d’étude de cas qu’Amazon peut présenter à d’autres fournisseurs de télécommunications pour montrer que les réseaux 5G peut fonctionner dans des nuages, plutôt que dans des centres de données avec une infrastructure spéciale.

Cela pourrait aider Amazon à développer sa propre activité cloud, une source clé de revenus qui a augmenté ses revenus de près de 30% en 2020.

Pendant ce temps, Microsoft, le deuxième plus grand fournisseur d’infrastructure cloud derrière Amazon, souhaite également que les opérateurs créent des réseaux 5G dans son cloud. AT&T utilise le cloud Azure de Microsoft et l’année dernière, Microsoft a acquis deux sociétés ciblant les opérateurs.

AWS travaille déjà avec Verizon, le plus grand fournisseur de services sans fil aux États-Unis.

– Alex Sherman de CNBC a contribué à ce rapport.

