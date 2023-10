Dish Network frappé d’une amende historique pour des débris spatiaux

La Federal Communications Commission (FCC) a infligé une amende de 150 000 $ à Dish Network pour ne pas avoir éliminé correctement son satellite de communication, ce qui a entraîné une augmentation des débris orbitaux.

Dans le cadre de ses efforts continus pour lutter contre le problème croissant des déchets spatiaux, la FCC a pénalisé le fournisseur de satellite de diffusion pour n’avoir pas désorbite correctement son satellite EchoStar-7. « Il s’agit d’un règlement révolutionnaire, qui montre très clairement que la FCC dispose d’une forte autorité et de la capacité d’appliquer ses règles d’une importance vitale en matière de débris spatiaux », a déclaré le chef du bureau d’application de la FCC, Loyaan Egal, dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

Selon son plan d’atténuation des débris orbitaux, Dish était censé faire tomber son satellite EchoStar-7 à une altitude d’environ 186 milles (300 kilomètres) au-dessus de son orbite géostationnaire opérationnelle. A partir de là, l’entreprise a estimé que les manœuvres de désorbite de fin de mission du satellite auraient lieu en mai 2022 en fonction de son carburant restant.

En février 2022, cependant, Dish a déterminé qu’il restait très peu de propulseur au satellite et qu’il ne pouvait donc pas suivre le plan original d’atténuation des débris orbitaux décrit dans la licence du satellite. En conséquence, la société a retiré le satellite sur une orbite de mise au rebut située à environ 75 miles (122 kilomètres) au-dessus de l’arc géostationnaire, selon la FCC. À cette altitude inférieure, le défunt satellite pourrait poser des problèmes en tant que débris spatial flottant.

« Alors que les opérations satellitaires deviennent plus répandues et que l’économie spatiale s’accélère, nous devons être certains que les opérateurs respectent leurs engagements », a déclaré Egal. Il y a actuellement 34 580 débris suivis par les réseaux de surveillance spatiale, avec des milliers de petits morceaux flottant, selon le Agence spatiale européenne (ESA).

La FCC autorise les fréquences radio utilisées par les satellites et veille à ce que les opérateurs de satellites traitent correctement leurs débris de satellites défunts. Plus tôt cette année, la FCC a créé un bureau spatial afin de suivre le rythme de la croissance de l’industrie des satellites et d’allouer davantage de ressources à sa réglementation.

La récente amende infligée par la FCC à Dish Network devrait servir de sonnette d’alarme aux fournisseurs de satellites en ce qui concerne leurs actions (ou inactions) dans l’espace. Cette nouvelle est plutôt encourageante : c’est le signe que la FCC est sérieuse lorsqu’il s’agit de maintenir l’espace propre et qu’elle a les moyens de faire respecter ses règles. À mesure que de plus en plus d’entreprises se lancent dans le jeu spatial, il est extrêmement important qu’elles respectent les règles pour éviter de transformer l’espace en un désordre encombré.

