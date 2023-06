Dish dit qu’il a atteint sa dernière date limite FCC pour la construction du réseau 5G

La longue route de Dish Network pour devenir un quatrième opérateur sans fil majeur a franchi une étape notable jeudi, la société annonçant qu’elle couvre désormais 70% de la population américaine, soit plus de 240 millions d’Américains, avec son nouveau réseau 5G. La nouvelle survient alors que Dish faisait face à une date limite du 14 juin fixée par la Federal Communications Commission.

Par un communiqué de pressela société affirme avoir « satisfait » toutes ses obligations FCC du 14 juin « y compris le lancement de plus de 15 000 sites 5G ».

Dish offre l’accès à son réseau de plusieurs manières. Il possède un certain nombre de marques sans fil, notamment l’option prépayée Boost Mobile ainsi que son frère postpayé Boost Infinite. Il a également Project Genesis, une autre marque postpayée destinée aux premiers utilisateurs qui permet aux utilisateurs de donner leur avis sur le réseau de Dish.

Les forfaits postpayés, où les utilisateurs paient leur facture de téléphone à la fin du mois, sont le format courant des forfaits sans fil proposés par les grands réseaux AT&T, T-Mobile et Verizon.

En plus de pouvoir se connecter au propre réseau 5G de Dish, les marques Boost sont également capables d’exploiter la couverture respective d’AT&T et de T-Mobile lorsque le service de Dish n’est pas disponible ou si l’appareil d’un utilisateur n’a pas le bon support réseau. La marque Genesis peut également se déplacer sur le réseau d’AT&T dans les zones où le réseau de Dish n’est pas disponible.

Pour l’instant, les utilisateurs de Project Genesis pourront se connecter au nouveau réseau chaque fois qu’ils se trouveront dans la zone de couverture. Les utilisateurs de Boost peuvent accéder au réseau de Dish sur « plus de 50 marchés », la société promettant des marchés supplémentaires à venir « tout au long de l’année ».

Bien que le jalon du réseau soit remarquable, il ne s’agit que d’une étape supplémentaire dans ce qui reste un long chemin pour le fournisseur de télévision par satellite. Dish doit encore amener les fabricants d’appareils à inclure les bandes appropriées qui permettraient aux téléphones, tablettes et autres appareils de se connecter à son offre 5G.

À ce jour, seule une poignée de téléphones prennent correctement en charge le spectre de Dish (avec la bande principale connue sous le nom de Band 70), y compris les Moto Edge Plus 2022 et 2023, l’A23 de Samsung et le Celero 5G Plus de Boost. La gamme iPhone 14 prend techniquement en charge le spectre 5G de Dish, mais la bande 70 n’a pas encore été activée dans les téléphones Apple.

Dish indique dans son communiqué de presse que davantage d’appareils avec un support réseau approprié seront également à venir cette année.

Une fois cette étape franchie, Dish fait maintenant face à sa prochaine échéance FCC consistant à couvrir 75% de la population américaine avec le service 5G d’ici juin 2025. Comme Light Reading a signalé, cela peut nécessiter 15 000 sites cellulaires supplémentaires pour étendre son réseau, le point de vente affirmant que les analystes s’attendent à ce que Dish doive également dépenser 2 ou 3 milliards de dollars supplémentaires. L’argent pourrait devenir un défi pour l’entreprise, qui a vu le cours de son action chuter de plus de 55 % cette année.