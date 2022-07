Dish Blasts SpaceX prétend que la nouvelle bande 5G interférerait avec Starlink Internet

Alors que la Federal Communications Commission décide si le spectre du signal 12 GHz – actuellement utilisé pour transmettre la télévision par satellite ainsi qu’Internet à partir du service Starlink de SpaceX – doit être ouvert au service 5G au sol, le télécom en plein essor Dish a repoussé le affirment que son Internet par satellite serait perturbé si le spectre était utilisé pour la 5G.

Dish et SpaceX se sont affrontés sur la question depuis la FCC commencé à accepter les commentaires sur l’ouverture de 12 GHz à 5G en janvier 2021. Dans le dernier combat, SpaceX soumis un rapport à la FCC en juin, déclarant que les clients de Starlink verraient des interruptions de service totales 74% du temps si les utilisateurs 5G partageaient le spectre 12 GHz. Jeudi, Dish et d’autres dans le La coalition 5G pour 12 GHz a répondu, repoussé, critiquant la méthodologie du rapport et le scénario hypothétique utilisé par SpaceX pour arriver à ses résultats. Dish a réitéré que Starlink et la 5G au sol peuvent fonctionner ensemble.

“La seule analyse d’ingénierie indépendante démontre que la coexistence est tout à fait possible entre les opérations par satellite et 5G. Starlink veut complètement écarter 500 MHz du spectre critique à mi-bande de l’utilisation pour la 5G”, a déclaré un porte-parole de Dish dans une déclaration envoyée par e-mail à CNET .

Dish possède une tranche de 500 MHz du spectre 12 GHz, qui est utilisée pour le service de télévision par satellite. À partir de 2016, la société a commencé à faire pression sur la FCC pour lui permettre d’être utilisée pour les communications 5G alors que Dish explorait des moyens de fournir un service téléphonique. Puis en 2020, Dish a absorbé le spectre mobile pour devenir le quatrième grand télécom américain dans le cadre d’un accord complexe permettant au fusion de T-Mobile et Sprint. Alors que Dish a acheté plus de licences de spectre 5G au cours des années qui ont suivi, il cherche à capitaliser sur le spectre 12 GHz qu’il possède déjà.

SpaceX s’appuie sur le spectre 12 GHz pour fournir Internet à partir de ses plus de 2 400 satellites Starlink fonctionnant en orbite autour de 400 000 abonnés dans le monde. La société a exhorté ses clients à s’opposer à l’ouverture du spectre 12 GHz à la 5G, et plus de 70 000 d’entre eux aurait laissé des commentaires sur le site de la FCC pour protéger leur service Internet par satellite, selon PCMag.

Lire la suite: Tous les 5G ne sont pas identiques : toutes les saveurs et tous les noms expliqués