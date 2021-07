‘Disgrace’: un conseiller scientifique du gouvernement critique Boris Johnson sur la date de début de l’enquête sur Covid

La décision de Boris Johnson d’attendre le printemps 2022 pour lancer l’enquête publique sur la gestion de la pandémie a été qualifiée de « honte » par un membre senior du Scientific Advisory Group for Emergencies.

Dans des remarques franches, Sir Jeremy Farrar a déclaré que les décisions politiques prises au second semestre 2020 étaient « impardonnables » et qu’il n’y avait « absolument aucune raison » d’attendre l’année prochaine pour l’enquête, « autre que des manœuvres politiques ».

Cela survient après que le Premier ministre a cédé aux pressions et a annoncé l’enquête plus tôt cette année, mais a déclaré aux députés qu’elle ne commencerait pas avant le printemps 2022 car il ne voulait pas détourner l’attention et le temps des responsables alors que la crise se poursuit.

M. Johnson a déclaré que l’enquête indépendante placerait « les actions de l’État sous le microscope » et aurait le pouvoir d’obliger la production de documents et d’entendre des témoins sous serment.

Cependant, Sir Jeremy a déclaré: « L’histoire complète de cette crise historique, en particulier les retards qui ont précédé le deuxième verrouillage, malgré la richesse des données indiquant une catastrophe imminente, exige une enquête publique immédiate ».

Les commentaires apparaissent dans un extrait de son nouveau livre – Spike – qui détaille l’histoire intérieure de la réponse à la pandémie, et suggère que de nombreux décès de Covid au Royaume-Uni au début de 2021 étaient « évitables ».

Publié dans Les temps, l’extrait ajoute : « Boris Johnson a annoncé qu’une enquête publique débuterait en 2022. C’est une honte que cela prenne autant de temps. Il n’y a absolument aucune raison, autre que des manœuvres politiques, d’attendre.

« Tout le monde doit tirer les leçons, y compris les scientifiques. Nous honorons uniquement les morts en nous engageant à tirer les leçons des erreurs qui leur ont coûté la vie. »

Sir Jeremy a souligné que l’enquête – qui se tiendra en vertu de la loi sur les enquêtes de 2005 – ne sera « pas aussi complexe » que l’enquête Chilcot sur l’invasion de l’Irak en 2003, qui a duré près de sept ans.

Selon Les temps, Sir Jeremy a également révélé qu’il était sur le point de quitter son poste de membre du Groupe consultatif scientifique pour les urgences (Sage) suite à la décision du Premier ministre de ne pas imposer de restrictions à l’automne 2020.

« En n’entrant pas en lock-out en septembre, l’épidémie britannique a continué sa trajectoire ascendante », a-t-il écrit.

« La décision de ne pas agir a favorisé les conditions de l’arrivée puis de la domination de nouvelles variantes, qui ont eu un impact tellement dramatique. La transmission nous échappait déjà. C’était une catastrophe qui se déroulait au ralenti ».

«Ce fut le moment le plus sombre. J’ai commencé à m’interroger sur l’intérêt de donner des conseils à un organisme qui a choisi de ne pas l’utiliser.