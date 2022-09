Discuter et révéler des traits de personnalité clés : étude

Bien que converser dans de petites conversations puisse parfois sembler trivial ou banal, une étude suggère que cela peut aider les gens à améliorer leurs futures interactions les uns avec les autres, en particulier dans le cadre d’une équipe.

L’étude britannique menée par l’Université de Warwick a réuni 338 participants pour passer des tests de personnalité et de capacités cognitives avant de participer à deux jeux stratégiques avec un partenaire. La moitié des participants (168) ont eu quatre minutes pour converser avec leur partenaire avant les jeux tandis que l’autre moitié (170) ne s’est pas parlé avant.

Les résultats de cette petite étude suggèrent que de brèves conversations ont fait une différence dans la façon dont les participants se percevaient les uns les autres et avaient un impact sur leur efficacité lors d’un défi avec et contre leur partenaire.

Avant les jeux, les participants ont été invités à prédire ce que leurs partenaires ont dit lors du test de personnalité et s’ils pensaient qu’ils coopéreraient ou agiraient de manière égoïste pendant les jeux. Ceux qui avaient engagé une conversation auparavant étaient plus susceptibles de prédire avec précision la personnalité de leur partenaire, surtout s’ils étaient extravertis ou introvertis.

Lors d’un jeu appelé “biens publics”, les participants ont reçu 20 livres pour contribuer à un pot commun. Les chercheurs ont déclaré qu’une stratégie rationnelle typique pour un joueur individuel ne contribuerait en rien dans l’espoir qu’il obtiendrait de l’argent de son partenaire sans avoir à contribuer le sien. Cependant, les participants qui se sont engagés dans de petites conversations au préalable ont contribué 30% de plus que ceux qui ne l’avaient pas fait.

“Nous constatons que, pour les joueurs qui s’engagent dans de petites conversations avec leur partenaire, la coopération dans le jeu des biens publics augmente lorsque le partenaire est considéré comme extraverti”, ont écrit les auteurs de l’étude dans la revue à comité de lecture PLOS One.

Les chercheurs théorisent que les participants qui pensaient que leurs partenaires étaient plus extravertis pourraient être dus à leur propre préjugé de croire que leurs propres personnalités extraverties se reflètent sur les personnes qu’ils rencontrent.

“Les perceptions sur l’extraversion peuvent être colorées par un biais d’auto-projection complémentaire qui rend les extravertis enclins à projeter leur extraversion ou leur effet positif sur ceux avec qui ils interagissent”, ont écrit les auteurs de l’étude.

Lors du deuxième jeu, qui mesurait la concurrence entre les participants, les joueurs devaient demander aux chercheurs une somme d’argent comprise entre 11 et 20 livres. On leur a ensuite demandé de deviner combien leurs partenaires demandaient et s’ils devinaient une livre de moins qu’eux-mêmes, ils recevraient de l’argent supplémentaire. Les chercheurs ont découvert que ceux qui se considéraient comme similaires à leurs partenaires ou tout aussi extravertis après avoir engagé une conversation avaient du mal à deviner combien d’argent ils demandaient.

En fin de compte, les chercheurs ont déclaré que même si de petites interactions entre elles peuvent sembler sans importance, elles peuvent potentiellement nous aider à comprendre différentes personnalités et à améliorer nos interactions.

“Grâce à de courtes interactions apparemment insignifiantes avec les autres, nous devenons mieux à même de prédire la personnalité de ceux avec qui nous parlons, ce qui à son tour améliore nos performances lorsque nous interagissons avec eux à l’avenir”, ont déclaré les auteurs de l’étude dans un communiqué de presse.