Discussions pour lancer la version Web cette semaine

Le rival de Meta sur Twitter, Threads, publiera cette semaine une nouvelle version Web de sa plate-forme, permettant aux utilisateurs de publier, d’interagir avec d’autres publications et de consulter leur flux.

Threads a été largement décrit comme un « tueur de Twitter », lancé en juillet au milieu d’une révolte croissante des utilisateurs contre les changements apportés à la plateforme depuis son acquisition, notamment un assouplissement de la modération du contenu, changements controversés dans son système de vérification, un accent sur les fonctionnalités de paywalling telles que TweetDecket l’introduction récente de limites de débit, qui plafonnaient le nombre de tweets qu’un utilisateur pouvait lire.

Jusqu’à présent, Threads n’était disponible que via ses applications officielles sur l’App Store et Google Play. Cependant, selon un porte-parole, la plateforme apportera certaines de ses fonctionnalités principales sur le Web « au cours des prochains jours », bien qu’aucun autre détail n’ait été partagé.

Qu’est-ce que les fils de discussion ?

Threads est la tentative de Meta de recréer Twitter. La plate-forme propose des badges de vérification, des profils publics, des biographies, le nombre de followers, des pages pour les créateurs, les personnalités publiques et les entreprises, et bien plus encore. « Threads est l’endroit où les communautés se réunissent pour discuter de tout, des sujets qui vous intéressent aujourd’hui jusqu’aux tendances de demain », lit-on dans la liste de l’App Store de l’application.