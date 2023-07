Discussions mises à jour avec des traductions, des améliorations de flux, etc.

Le populaire rival Twitter de Meta, Threads, a été mis à jour pour ajouter des améliorations au flux d’activités, des traductions, un onglet de suivi sur le flux d’activités, et plus encore.

Threads a été largement décrit comme un «tueur de Twitter» potentiel, lancé à un moment où les utilisateurs se révoltent contre les modifications apportées à la plate-forme depuis son acquisition, y compris la modération de contenu assouplie, modifications controversées de son système de vérification, un accent sur les fonctionnalités de paywalling telles que TweetDecket l’introduction récente de limites de débit, qui limitent le nombre de tweets que les utilisateurs peuvent lire.

Avec la dernière mise à jour, la taille binaire de l’application a été réduite et de nouveaux correctifs ont été ajoutés pour réduire les plantages. De plus, la mise à jour inclut une poignée de petits bogues.

Les discussions ont récemment atteint plus de 100 millions d’utilisateursmoins d’une semaine après son lancement au début du mois.

Qu’est-ce que Threads ?

Threads est la tentative de Meta de recréer Twitter. La plate-forme propose des badges de vérification, des profils publics, des biographies, des nombres d’abonnés, des pages pour les créateurs, des personnalités publiques et des entreprises, etc. « Threads est l’endroit où les communautés se réunissent pour discuter de tout, des sujets qui vous intéressent aujourd’hui à ce qui sera tendance demain », lit-on dans la liste de l’App Store de l’application.

« Quoi que ce soit qui vous intéresse, vous pouvez suivre et vous connecter directement avec vos créateurs préférés et d’autres qui aiment les mêmes choses – ou créer votre propre public fidèle pour partager vos idées, vos opinions et votre créativité avec le monde. »