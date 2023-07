Discussions : Le rival Twitter d’Instagram expliqué et comment s’inscrire

1.

Comme Bluesky, Mastodon et Hive, Threads est un rival direct de Twitter. Cependant, il tire parti des utilisateurs d’Instagram plutôt que de partir de zéro.

Contrairement à Instagram, il s’agit principalement d’une application textuelle dotée d’un flux déroulant avec les publications des comptes que vous suivez, ainsi que des comptes suggérés en fonction de vos intérêts.

Les messages peuvent contenir jusqu’à 500 caractères et peuvent contenir des images, des GIF et des vidéos d’une durée maximale de cinq minutes.

Vous pouvez aimer, partager et répondre aux publications, et vous désabonner, mettre en sourdine et signaler d’autres utilisateurs.

Comme Twitter, il existe des boutons pour rechercher des comptes, créer un fil, vérifier vos notifications et accéder à votre profil.