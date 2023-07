Discussions : Impossible de supprimer un compte sans supprimer le profil Instagram

POINTS CLÉS Les utilisateurs de Threads ne peuvent pas supprimer leur profil sans supprimer également leur compte Instagram.

Le patron d’Instagram dit « nous cherchons un moyen de supprimer votre compte Threads séparément ».

Threads a été lancé jeudi et a déjà gagné 30 millions d’utilisateurs.

Vous songez déjà à supprimer votre compte Threads ? Vous ne pourrez pas le faire sans mettre également fin à votre profil Instagram, du moins à ce stade.

Le et propose des messages texte courts que les utilisateurs peuvent aimer, republier et répondre, un peu comme Twitter, bien qu’il n’ait aucune capacité de messagerie directe.

Les utilisateurs peuvent se connecter à Threads en utilisant leurs identifiants Instagram. Mais une fois inscrit, il n’y a aucun moyen de supprimer un profil Threads sans supprimer également le compte Instagram lié, bien que cela puisse changer à l’avenir.

« Threads est alimenté par Instagram, donc pour le moment, il ne s’agit que d’un seul compte, mais nous cherchons un moyen de supprimer votre compte Threads séparément », a écrit le patron d’Instagram, Adam Mosseri, dans un message sur la nouvelle application.

Certains ont dit que cela suffisait à les empêcher de créer un compte Threads.

« J’allais créer un fil de discussion juste parce que, mais j’ai découvert qu’apparemment, vous ne pouvez pas le supprimer à moins de supprimer votre insta acc ??? », a écrit une personne sur Twitter.

Un autre a déclaré: « Le fait que vous deviez supprimer votre compte instagram pour supprimer votre profil et vos données de fils est suffisant pour que je ne le télécharge pas. »

Mosseri a déclaré que les comptes Threads pourraient être désactivés, ce qui masquerait le profil et tout contenu partagé. Mais le compte se réactivera si vous vous reconnectez.

Threads est disponible dans plus de 100 pays sur l’App Store d’Apple et sur le Play Store de Google, a écrit Meta, la société mère de Threads et d’Instagram, dans un article de blog.

L’application – qui a gagné 30 millions d’utilisateurs le jour de son lancement, selon le PDG de Meta, Mark Zuckerberg – collecte un large éventail de données auprès des utilisateurs, notamment la santé, l’historique de navigation, la localisation et les informations financières.

Threads est disponible dans plus de 100 pays et a gagné 30 millions d’utilisateurs le jour de son lancement. Source: PAA / Davide Bonaldo/Sipa USA L’arrivée de Threads survient après que Zuckerberg et le propriétaire de Twitter, Elon Musk, ont échangé des barbes pendant des mois, menaçant même de se battre dans un match en cage d’arts martiaux mixtes à Las Vegas.

Musk a acheté Twitter pour 44 milliards de dollars américains (66 milliards de dollars) en octobre dernier, mais sa valeur a depuis chuté au milieu et qui ont aliéné à la fois les utilisateurs et les annonceurs.

Les analystes ont déclaré que les liens de Threads avec Instagram pourraient lui donner une base d’utilisateurs intégrée et un appareil publicitaire. Cela pourrait siphonner les dollars publicitaires de Twitter à un moment où son nouveau chef tente de relancer son entreprise en difficulté.

« Les investisseurs ne peuvent s’empêcher d’être un peu excités à l’idée que Meta ait vraiment un ‘Twitter-Killer' », a déclaré Danni Hewson, responsable de l’analyse financière de la société d’investissement AJ Bell.

Comment désactiver les discussions

– Sur votre page de profil, appuyez sur les deux lignes en haut à droite pour accéder aux paramètres.

– Appuyez sur « Désactiver le profil » puis sur « Désactiver le profil Threads ».

– Avec des informations supplémentaires de Reuters via l’Australian Associated Press.