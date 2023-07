Discussions : Des Canadiens plus notables se joignent au nouveau service de Meta

TORONTO-

Après avoir tweeté plus de 60 000 fois et amassé plus de 6 000 abonnés au cours de la dernière décennie, Dan Seljak est un « utilisateur expérimenté » de Twitter qui se décrit lui-même, avec des sentiments compliqués sur la direction que le site a prise depuis son achat par Elon Musk en dernier. année.

En plus des différences politiques avec Musk, Seljak a rencontré des problèmes d’utilisabilité depuis que l’entreprise a changé de mains, plus récemment lorsqu’elle a temporairement limité le nombre de tweets que chaque utilisateur pouvait voir par jour dans une tentative apparente de soulager l’infrastructure surchargée de l’entreprise.

Cela faisait partie de l’impulsion donnée à Seljak pour rejoindre Threads, le nouveau concurrent de Meta sur Twitter. Il fait partie des 100 millions d’utilisateurs qui se sont inscrits sur le nouveau site de microblogging du propriétaire de Facebook au cours de ses cinq premiers jours, y compris des célébrités telles que Ryan Reynolds, Simu Liu et Jay Baruchel.

C’est la dernière d’une liste d’options pour les futurs émigrés de Twitter, y compris Bluesky – qui est uniquement sur invitation pour l’instant – et Mastodon, où l’on siffle au lieu de tweets.

Seljak, qui travaille dans le marketing, les a tous essayés, mais jusqu’à présent, aucun n’a réussi à l’éloigner de Twitter.

« Ma marque sur Twitter est méchante à propos des problèmes urbains et de la politique municipale. Ou, pas méchante – sarcastique », a-t-il déclaré. « C’est un ton qui n’est pas particulièrement celui que j’adopterais dans un cadre professionnel ou même lors d’une réception sociale. Il a été en grande partie façonné par les normes sociales de Twitter. Je ne peux donc pas utiliser cette voix exactement sur Threads. »

C’est en partie parce que Threads facilite l’importation de votre compte Instagram dans la nouvelle application. Le public d’urbanistes torontois que Seljak a cultivé sur Twitter au fil des ans est très différent des collègues, de la famille et des amis qui le suivent sur Instagram et maintenant sur Threads.

Bluesky, quant à lui, a plus un sentiment d’insularité puisqu’il n’est pas encore ouvert au grand public, a-t-il déclaré. Cela signifie qu’il manque certains des attributs positifs de Twitter, à savoir qu’il peut dialoguer avec un large public sur des questions qui comptent pour lui, comme les récentes élections municipales de Toronto.

Quant à Mastodon, qui est apparu comme une alternative précoce au Twitter de Musk l’année dernière, Seljak a trouvé le réseau social fragmenté si difficile à utiliser qu’il l’a abandonné après seulement trois jours.

Donc pour l’instant, Twitter reste le port d’attache de Seljak.

Certains Canadiens notables semblent adopter une approche similaire. Le chef de l’opposition Pierre Poilievre et le chef du NPD Jagmeet Singh sont tous deux toujours actifs sur Twitter, mais ont également rejoint publiquement Threads. Le premier ministre Justin Trudeau, quant à lui, ne l’a pas fait.

Goran Calic, professeur agrégé de gestion stratégique à l’Université McMaster, a déclaré que toutes les différentes alternatives Twitter – y compris Parler et Truth Social, qui ont attiré un public d’extrême droite lorsque Donald Trump a été expulsé de Twitter avant que Musk n’achète la plate-forme – pourraient résister à l’épreuve du temps.

Mais est-ce que l’un d’entre eux remplacera Twitter ? Il est plus sceptique à ce sujet.

« Si vous parlez d’une plate-forme de médias sociaux qui est extrêmement large et établie qui a ces forts effets de réseau social d’être utilisée par la plupart des dirigeants mondiaux, la plupart des chefs d’entreprise, la plupart des journalistes, Twitter va être très difficile à renverser « , a déclaré Calic.

« C’est juste la nature du fait que Twitter a été le premier et que tout le monde est sur Twitter, et les gens deviennent bons et habitués à utiliser Twitter. »

En ce qui concerne Threads en particulier, il a déclaré que le lien étroit de l’application avec Instagram signifie qu’elle pourrait avoir un public différent de Twitter.

Les gens vont sur Twitter pour obtenir des informations, a-t-il dit, alors qu’ils vont sur Instagram pour s’inspirer.

Ce public Instagram épris d’image affectera le ton de Threads, a déclaré Calic, à moins qu’il n’attire un grand nombre d’expatriés sur Twitter.

Mais reconstruire un public, organiser un fil d’actualités et apprendre une nouvelle plate-forme est une tâche ardue, il faudra donc peut-être plus que des erreurs occasionnelles de Musk pour éloigner complètement les gens de Twitter.

Crystal-Rose Madore, qui compte plus de 7 000 abonnés sur Twitter, fait partie de ceux qui tiennent à s’inscrire à Threads.

« Je ne suis pas intéressée à avoir une autre plate-forme connectée à Meta », a-t-elle déclaré. « J’ai déjà Facebook. Je n’utilise pas IG. C’est superflu de la part d’une entreprise qui ne fait pas un excellent travail avec la seule chose que j’utilise chez eux, donc je ne vais pas m’inscrire pour plus. »

Au lieu de cela, elle s’en tient principalement à Twitter. Elle s’est inscrite à Bluesky lorsque Twitter limitait le nombre de tweets que les utilisateurs pouvaient voir, et maintenant elle y voit un peu une « police d’assurance » au cas où Twitter deviendrait à nouveau inutilisable.

Mais tant que le site reste gratuit et opérationnel, Madore ne se voit pas partir.

« C’est un réseau établi construit organiquement à partir d’années de blagues vaines et de conversations sérieuses avec des gens avec qui je ne m’engagerais jamais autrement. Cela m’a fourni des opportunités et des perspectives que je n’aurais pas rencontrées autrement », a-t-elle déclaré. « Pourquoi devrais-je partir si ce n’est forcé ? »



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 12 juillet 2023.