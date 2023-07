Discussions : Ce que nous savons du nouveau rival de Twitter

Points clés Meta est sur le point de lancer son application rivale sur Twitter jeudi.

Cela survient alors que Twitter subit un contrecoup des utilisateurs sur les limites de vue des tweets.

Instagram a l’habitude d’introduire de nouvelles fonctionnalités basées sur le succès d’autres entreprises de médias sociaux.

Il y a une nouvelle alternative à Twitter qui sort, et elle appartient à Mark Zuckerberg.

Jeudi, Meta prévoit de lancer son application de microblogging appelée Threads.

Bien que la société n’ait pas publié publiquement d’annonce de lancement officielle de l’application et n’ait pas répondu aux demandes de commentaires de divers médias, quelques détails ont été fournis dans une liste sur l’App Store d’Apple.

Voici ce que nous savons jusqu’à présent.

Qu’est-ce que Threads et comment ça marche ?

L’application est liée à Instagram, pas à Facebook, et permettra aux utilisateurs de conserver les abonnés de la plateforme de partage de photos et de conserver le même nom d’utilisateur.

D’après les captures d’écran de l’App Store, l’interface ressemble à Twitter, avec des utilisateurs capables d’aimer, de partager et de limiter qui peut répondre aux messages.

Meta la décrit comme une « application de conversation basée sur du texte » qui permettra aux utilisateurs de « discuter de tout, des sujets qui vous intéressent aujourd’hui à ce qui sera tendance demain ».

Mais la liste des applications indique également qu’elle pourrait « collecter » les données des utilisateurs, notamment leur santé et leur forme physique, leurs informations financières, leurs achats, leur emplacement, leurs contacts, leur historique de recherche et de navigation, entre autres.

En quoi est-ce important?

Le déploiement représente un défi direct et une menace crédible pour Twitter, depuis qu’Elon Musk a acheté la société pour 44 milliards de dollars américains (66 milliards de dollars) en 2022.

La semaine dernière, le milliardaire Tesla a annoncé une liste de nouvelles restrictions sur l’application, limitant le nombre de tweets que les utilisateurs pouvaient voir par jour, provoquant un tollé de la part de nombreux utilisateurs de la plate-forme.

Il a également annoncé que le tableau de bord TweetDeck passerait derrière un paywall dans un mois.

Musk a répondu mardi à un tweet sur le lancement avec un empannage apparent, en disant: « Dieu merci, ils sont si sains d’esprit ».

Après avoir acquis la société à la fin de l’année dernière, et a rétabli un certain nombre de comptes interdits, tels que ceux de l’ancien président américain Donald Trump et du site d’information satirique conservateur Babylon Bee.

Des centaines d’annonceurs, préoccupés par une augmentation perçue du contenu préjudiciable sur la plate-forme, ont suspendu leurs dépenses avec Twitter, et des documents internes consultés par l’agence de presse Reuters ont montré que les utilisateurs les plus actifs de la plate-forme se désengageaient.

Threads réussira-t-il là où d’autres n’ont pas réussi ?

Alors que les sites de microblogging alternatifs – tels que Mastodon et Blue Sky – ont connu une augmentation du nombre d’utilisateurs depuis l’acquisition de Musk, aucun n’a été en mesure de défier Twitter.

Mais Instagram compte déjà des centaines de millions d’utilisateurs enregistrés et a l’habitude d’introduire de nouvelles fonctionnalités basées sur le succès d’autres entreprises de médias sociaux.

En 2016, il a ajouté une fonctionnalité appelée « stories » à Instagram, ou des messages d’utilisateurs qui disparaissent après un certain temps, en réponse à la popularité croissante de Snapchat.

Plus récemment, la fonctionnalité vidéo abrégée de la société « Reels » a cherché à défier la montée en puissance de TikTok.

Meta n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters sur un lancement similaire sur le Google Play Store. Reuters a approché Twitter pour un commentaire.