Discussion sur les transferts: Tottenham et Chelsea envisagent Ansu Fati de Barcelone

Le mercato estival est désormais ouvert en Europe, et il y a beaucoup de ragots qui circulent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

Tottenham Hotspur a rejoint Chelsea dans la course à l’ailier de Barcelone Ansu Fatiselon Fabrizio Romano.

L’équipe de Premier League aurait ouvert une enquête sur le transfert du joueur de 20 ans et le considérerait comme une alternative potentielle à la star de Nottingham Forest. Brennan Johnson. Chelsea envisagerait également un accord pour lui, après s’être vu offrir la possibilité d’obtenir sa signature auprès de son agent Jorge Mendes plus tôt cette semaine.

Le Blaugranaqui sont restés désireux de se débarrasser d’au moins un de leurs attaquants ce mois-ci, sont prêts à se séparer de Fati, qui a fait ses débuts pour le club en 2019 en tant que remplaçant lors de la victoire 5-2 contre le Real Betis en août 2019.

Depuis, il a eu du mal à obtenir un football régulier en équipe première, avec 24 de ses apparitions sur le banc la saison dernière. Cette tendance s’est poursuivie lors de la campagne 23-24 de Liga, où il a jusqu’à présent été introduit depuis le banc lors des trois premiers matches des champions en titre.

Malgré les rapports précédents indiquant qu’il voulait rester et se battre pour sa place, Relevé dit qu’il est maintenant prêt à partir, et Barcelone cherchera à lui trouver une solution tout en continuant à trouver des moyens de rester en conformité avec la réglementation du fair-play financier (FFP).

PAPIER GOSSIP (par Adam Brown)

– L’attaquant international français Randal Kolo Muani a exprimé son souhait d’être autorisé à rejoindre le Paris Saint-Germain, rapporte Sky Sports Allemagne. Le joueur de 24 ans a été fortement lié à un transfert au PSG ces derniers temps, mais au milieu d’informations selon lesquelles son club aurait rejeté l’approche initiale de la Ligue 1, il a parlé publiquement de son souhait de passer au Parc des Princes. . S’adressant au média, il a déclaré : « J’aimerais déménager à Paris, et j’en ai également informé les responsables. »

– La première offre pour le milieu de terrain Marco Verratti d’Al Arabi a été rejeté par le Paris Saint-Germain, rapporte L’Equipe. On pense que le PSG les recherche pour améliorer leur offre s’ils souhaitent recruter le joueur de 30 ans, tandis que des rapports précédents indiquaient qu’ils attendaient également de voir s’ils recevaient une approche d’un club européen. Verratti semble prêt à mettre fin à une période de plus d’une décennie dans la capitale française, n’ayant pas réussi à gagner une place dans l’équipe première du nouveau manager Luis Enrique.

– Deux clubs de Bundesliga sont en compétition pour recruter le défenseur central de Southampton Armel Bella-Kotchapécrit Sports aériens. Le Borussia Dortmund et le Bayern Munich exploreraient tous deux une possibilité de transfert pour l’international allemand de 21 ans, les Saints étant prêts à recevoir une offre avant la fin de la fenêtre de transfert. Bella-Kotchap est arrivé au stade St. Mary’s l’été dernier en provenance du VfL Bochum.

– L’AC Milan n’écoute pas les offres pour le défenseur central Pierre Kaluludit Sport1. Le défenseur de 23 ans est depuis peu sur le radar du Bayern Munich, mais il se dit que la hiérarchie de San Siro a écarté toute possibilité de lui permettre de partir. Il reste sous contrat avec le club jusqu’à l’été 2027, après avoir signé un nouveau contrat de cinq ans en novembre dernier.

– Nottingham Forest souhaite recruter l’attaquant de Fenerbahce Michy Batshuayiselon Foot Mercato Santi Aouna. Les clubs seraient sur le point de parvenir à un accord sur les honoraires du joueur de 29 ans, qui a joué pour la dernière fois en Premier League lors d’un prêt à Crystal Palace. Il a déjà accepté des conditions personnelles avant son retour potentiel dans l’élite anglaise.