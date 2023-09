Discussion sur les transferts : Tottenham a une clause de rachat pour Harry Kane

Le mercato estival est fermé dans toute l’Europe, mais il y a encore des mouvements en cours et de nombreux potins tourbillonnent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY : Les Spurs ont une clause de rachat de Kane

Le président de Tottenham Hotspur, Daniel Levy, a révélé que le club londonien avait inséré une clause de rachat dans l’accord qui a vu Harry Kane rejoindre le Bayern Munich en août, selon le Norme du soir.

Dans l’un des grands événements de la fenêtre de transfert, Kane a rejoint les champions de Bundesliga pour un contrat de quatre ans alors que les Spurs ont accepté un package d’une valeur d’au moins 100 millions de livres sterling plutôt que de risquer de perdre l’attaquant en tant qu’agent libre l’été prochain.

Dans une vidéo diffusée par Kane à propos du déménagement, le joueur de 30 ans a déclaré : « Ce n’est pas un au revoir, car on ne sait jamais comment les choses se dérouleront dans le futur… Je vous verrai bientôt. »

Levy a maintenant confirmé que les Spurs ont la possibilité de re-signer Kane à l’avenir, en s’exprimant lors d’un forum de fans mardi aux côtés des managers masculins et féminins Ange Postecoglou et Robert Vilahamn ainsi que des capitaines Heung-min Son et Beth England.

Kane a également parlé des Spurs avant le match de Ligue des champions du Bayern Munich contre Manchester United, déclarant : « Je garde toujours un œil sur eux et je garderai un œil sur Tottenham pour le reste de ma vie.

« Je suis vraiment heureux de voir l’équipe jouer comme elle le fait et de voir les fans heureux, c’est une bonne chose. Ils ont un match énorme à venir. [against Arsenal on Sunday] donc, c’est sûr, je verrai comment ils s’en sortent au cours de la saison.

Kane a marqué quatre buts en autant de matches de Bundesliga depuis qu’il a rejoint le Bayern et a délivré une passe décisive.

Potins de papier

– Corriere dello Sport ont suggéré que Kristjan Asllani joue pour son avenir à l’Internazionale, le milieu de terrain étant prêt à remplacer Hakan Calhanoglu, blessé, pour affronter la Real Sociedad en Ligue des champions. Cela vient du fait qu’Empoli et Sassuolo ont demandé des informations concernant un éventuel prêt pour le joueur de 21 ans.

– Michel Antonio est heureux de signer un nouveau contrat pour rester à West Ham United tant qu’il joue régulièrement en équipe première, selon Initié au football, le contrat actuel de l’attaquant se terminant cet été. Les Hammers ont entamé des négociations avec le joueur de 33 ans, qui souhaite la sécurité d’un contrat plus long et pourrait bénéficier d’une augmentation de son salaire de 85 000 £ par semaine.

– L’attaquant de Manchester United Joe Hugill a conclu un nouveau contrat pour rester à Manchester United après avoir impressionné le manager Erik ten Hag, selon le Courrier quotidien. Les Red Devils ont refusé les offres de prêt du joueur de 19 ans au cours de l’été, mais il pourrait être autorisé à partir temporairement en janvier après avoir déjà enregistré trois buts et une passe décisive en quatre matches de Premier League 2 cette saison.

– Le Bayern Munich a finalisé la signature d’un arrière latéral Ana María Guzmán du Deportivo Pereira, équipe de première division colombienne, comme confirmé le les chaînes officielles du club allemand. La joueuse de 18 ans signe un contrat de quatre ans après avoir récemment impressionné pour la Colombie lors de la Coupe du monde féminine en Australie et en Nouvelle-Zélande.

– Al Sadd a signé Ilyès Housni prêté par le Paris Saint-Germain pour la saison 2023-24, le club qatari a confirmé. L’attaquant de 18 ans a fait deux apparitions en tant que remplaçant du PSG la saison dernière.