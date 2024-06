Discussion sur les transferts : Man United va transférer Jadon Sancho

Le mercato estival ne rouvrira pas en Europe avant un certain temps, mais de nombreux mouvements sont en préparation et les ragots tournent autour. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY : Man United va laisser Sancho partir

Le Borussia Dortmund fait partie des clubs intéressés. Jadon Sanchoqui quittera Manchester United cet été, comme l’a rapporté Fabrizio Romano.

Le journaliste a insisté sur le fait que les Diables Rouges restent totalement certains que l’ailier quittera définitivement Old Trafford, quel que soit son manager pour la campagne 2024-25. Cela vient du fait qu’il y a également eu des doutes sur l’avenir du manager Erik ten Hag malgré la victoire du Néerlandais en FA Cup, le public de Ten Hag étant en désaccord avec Sancho étant un facteur majeur dans le prêt du joueur de 24 ans à Dortmund en janvier. .

Sancho a enregistré trois buts et trois passes décisives en 21 matches de Bundesliga et de Ligue des champions au cours de cette période.

Désormais, les Noir et Jaune espèrent ramener définitivement Sancho au Signal Iduna Park trois ans seulement après que l’Anglais les a quittés pour rejoindre Man United. Le conseil d’administration des Red Devils souhaite apporter 40 millions de livres sterling à Sancho et Dortmund devra faire face à la concurrence d’autres clubs anonymes.

Toute décision mettra fin à une période décevante à Manchester pour Sancho, qui a offert des signes de promesse qui lui ont valu son transfert important alors que l’ailier a notamment aidé Dortmund à atteindre la finale de la Ligue des champions.

– Diffusez sur ESPN+ : NWSL, LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

PAPIER GOSSIP (par Danny Lewis)

– Il existe déjà un engagement pour le milieu offensif du Bayer Leverkusen Florian Wirtz rejoindra le Real Madrid à l’été 2025, selon Marca, le joueur de 21 ans devant exiger 150 millions d’euros. Barcelone manifeste également de l’intérêt pour l’international allemand, mais cela n’a fait aucune différence.

Choix de l’éditeur 2 Connexes

– Le Bayern Munich et Fulham mènent des négociations concrètes concernant João Palhinha et un accord est attendu prochainement, comme le rapporte Sky Sports Allemagne. L’accord pour le milieu de terrain de 28 ans s’élèvera à environ 40 à 45 millions d’euros et le Bayern a déjà conclu un accord verbal avec Palhinha sur un contrat qui durera quatre ou cinq ans.

– Naples et la Roma font partie des clubs qui envisagent l’ailier de la Juventus Federico Chiesa et il semble de plus en plus probable qu’il quitte l’Allianz Stadium, rapporte Calciomercato. Le joueur de 26 ans veut se concentrer sur l’Euro pour le moment, mais il y a une impasse concernant le renouvellement de son contrat, son contrat actuel se terminant l’été prochain, et la Juventus ne veut pas qu’il parte gratuitement et demande donc maintenant 40 millions d’euros.

– Giovanni Di Lorenzo insiste sur le fait qu’il souhaite quitter Naples cet été et est conscient du fort intérêt de la Juventus et de l’Internazionale, rapporte Tuttosportqui ajoute ça Gli Azzurri Je veux 20 millions d’euros pour l’arrière droit de 30 ans. Ils regardent maintenant celui de Turin Raoul Bellanova et celui de Monaco Vanderson comme remplacements possibles.

– Arsenal et Manchester United surveillent tous deux l’attaquant de Bologne Josué Zirkzee malgré le fort intérêt de l’AC Milan, comme le rapporte Sports aériensqui ajoutent que la Juventus aime le joueur de 23 ans mais travaille sur d’autres options et devrait se débarrasser d’un attaquant pour en faire venir un. Cela vient du fait qu’Arsenal a détourné son attention de Newcastle United. Alexandre Isak et celui de Brentford Ivan Toney.

– Al Nassr a entamé des discussions sur la signature du gardien de la Juventus Wojciech Szczesnyselon Fabrizio Romanoqui ajoute que le joueur de 34 ans aura le dernier mot sur sa décision ou non. Je Bianconeri sont prêts à le laisser partir car ils signeront Michele Di Gregorio de Monza pour 18 millions d’euros et des négociations auront lieu sur le renouvellement du contrat pour Mattia Périn.