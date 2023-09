Discussion sur les transferts: Man City a suspendu les pourparlers avec Kevin De Bruyne

Le mercato estival est fermé dans la majeure partie de l’Europe, mais il y a encore des mouvements en cours et de nombreux potins tourbillonnent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: City a suspendu les pourparlers avec De Bruyne

Manchester City a retardé l’ouverture des négociations contractuelles avec Kévin De Bruyne jusqu’à ce que le milieu de terrain soit complètement remis de sa blessure à la jambe, selon le Étoile du jour.

Le joueur de 32 ans a souffert d’un problème aux ischio-jambiers lors de la victoire 3-0 des Citizens contre Burnley lors de la première journée de la campagne de Premier League et devrait être absent jusqu’au début de 2024.

Son contrat expire à l’été 2025, et toute négociation visant à le maintenir à l’Etihad au-delà de cette date est suspendue jusqu’à son retour après avoir nécessité une intervention chirurgicale. Cela signifie que l’international belge en sera à la dernière année de son contrat de 375 000 £ par semaine au moment où les négociations pour son nouveau débuteront.

Malgré cela, le patron de City, Pep Guardiola, souhaite désespérément que De Bruyne reste un élément clé de son équipe et a donné à la hiérarchie du club sa permission d’offrir au milieu de terrain deux ans supplémentaires. Cela vient du fait que le club montre déjà sa volonté de garder des têtes expérimentées après avoir renouvelé le contrat de Kyle Walker cette semaine.

De Bruyne, qui est désormais représenté par son père, est content à Manchester, mais on sait également qu’il y aura un intérêt massif pour le talisman de City dans toute l’Europe si aucun accord n’est trouvé avant la fin de la saison pour qu’il reste.

Le contrat de Kevin De Bruyne expire en 2025 et Man City attendrait que le joueur de 32 ans se remette d’une blessure avant de discuter d’une prolongation. Copa/Getty Images

Potins de papier

– L’AS Roma prépare son gardien Rui Patricio partir à la fin de la saison et vouloir le remplacer par l’Union Berlin Frederik Ronnowqui a également été examiné par la Lazio, rapporte Calciomercato. Il y a déjà un transfert de 17 millions d’euros en préparation pour l’attaquant de Santos Marcos Léonard à rejoindre en janvier, tandis que la Roma aime aussi l’arrière droit du FC Porto João Mario.

– Thomas Partey craint de perdre sa place dans l’équipe d’Arsenal et pourrait partir en janvier s’il n’est plus considéré comme faisant partie de la meilleure formation de l’entraîneur Mikel Arteta, selon Initié au football. Cela survient au milieu de rumeurs de transfert à la Juventus, qui admire de longue date le milieu de terrain de 30 ans.

– Fabrizio Romano a suggéré que l’ailier Lamine Yamal et arrière Alexandre Baldé ont tous deux déjà signé leur nouveau contrat pour rester à Barcelone, ajoutant que cela s’est produit avant la tournée de pré-saison du club en juillet. Yamal a signé jusqu’en juin 2026 car c’est la limite pour un joueur de 16 ans, tandis que Balde, 19 ans, l’a fait jusqu’en juin 2028, ce n’est qu’une question de temps avant que les accords ne soient confirmés.

– Ekrem Konur a rapporté que deux clubs anonymes, un de Premier League et un de Serie A, avaient envoyé des recruteurs pour surveiller Lucas Piton lors du match de Vasco Da Gama contre Fluminense samedi. L’arrière gauche de 22 ans a joué les 90 minutes complètes et son équipe s’est imposée 4-2.

– Un club de la Primeira Liga portugaise envisage de vérifier la situation de l’ailier de Cruzeiro Wesleyselon Ekrem Konur. Le joueur de 24 ans a disputé 20 matches de championnat cette saison, enregistrant quatre buts et une passe décisive, et il a un contrat qui court jusqu’en décembre 2026.