Discussion sur les transferts: Madrid et le Barça s’affrontent pour Williams

Le mercato estival est terminé pour les meilleures ligues européennes, mais il y a encore des mouvements en cours et de nombreux potins tourbillonnent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY : Williams suivi par les géants de la Liga

Le Real Madrid et Barcelone sont tous deux intéressés par la signature de l’attaquant de l’Athletic Club. Nicolas Williamsselon sport.

L’international espagnol de 21 ans figure sur la liste de souhaits des deux clubs, qui surveillent de près la situation de son contrat après avoir entamé les 12 derniers mois de son contrat cet été.

Williams a jusqu’à présent stagné dans la signature d’une prolongation, et le Blaugrana aurait déjà pris contact avec ses représentants pour être informé de sa situation.

On pense également qu’il y a un intérêt de la part de la Premier League, Williams ayant reçu des offres pour passer en Angleterre lors de la fenêtre de transfert précédente. Les négociations sur le contrat de Williams étant actuellement au point mort, l’intérêt pourrait refaire surface alors que des clubs extérieurs à la Liga envisagent de le signer sur un accord pré-contractuel en janvier – bien que n’importe quel club doive rivaliser avec les deux. Les Blancos et Barcelone pour avoir une chance de remporter la course à sa signature.

Williams a marqué six buts et en a aidé quatre autres en 36 matches de championnat la saison dernière, et il a également retrouvé une forme positive pour l’Espagne ces derniers temps, contribuant à quatre buts lors des récents matches de qualification pour le Championnat d’Europe contre la Géorgie et Chypre.

Potins de papier

– L’AC Milan cherche à avancer dans les négociations contractuelles pour le gardien de but Mike Maignanrévèle Calciomercato. Les discussions auraient déjà commencé avec les représentants du joueur de 28 ans, qui réclament un salaire de 6 millions d’euros par saison sur un nouveau contrat de cinq ans jusqu’à l’été 2028. Maignan a été un acteur clé de l’équipe. Rossoneri depuis son arrivée en provenance de Lille, faisant 58 apparitions au total en Serie A.

– Arrière latéral João Cancelo veut rester à Barcelone au-delà de 2024, rapporte El Chiringuito TV. L’international portugais de 29 ans est arrivé au club en prêt de Manchester City cet été le jour de la date limite, et on pense qu’il pourrait être signé de manière permanente pour un montant de 35 millions d’euros. Cancelo a été en pleine forme pour l’équipe du manager Xavi Hernández cette saison, ayant contribué à trois buts en trois matches de Liga.

– Everton et West Ham United font partie des nombreuses équipes de Premier League intéressées par le défenseur du Shakhtar Donetsk Mykola Matvienkoselon Discussion d’équipe. Le joueur de 27 ans était auparavant sur le radar de Brentford et de Brighton & Hove Albion, mais tout accord potentiel s’est effondré lorsqu’il a signé un nouveau contrat avec son club actuel. Ses représentants étudieraient des accords potentiels qui lui permettraient de rejoindre l’élite anglaise. Crystal Palace, Burnley et Sheffield United sont également intéressés par sa signature.

– Le Paris Saint-Germain s’apprête à récompenser le milieu de terrain Warren Zaïre-Emery avec un nouvel accord, dit Fabrizio Romano. Le PSG souhaite faire du joueur de 17 ans un élément clé de son projet à l’avenir, et il semblerait qu’il soit sur le point de parvenir à un accord complet avec lui qui verra son contrat prolongé au Parc des Princes. Zaïre-Emery a récemment été lié à Manchester City.

– L’AC Milan surveille de près la situation de l’attaquant du RB Leipzig Benjamin Seskodit Calciomercato. Le Rossoneri sont désireux de décrocher un attaquant très apprécié pour l’avenir, l’international slovène de 20 ans étant l’un des derniers noms sur leur liste de souhaits. Sesko a rejoint Leipzig en provenance de Salzbourg cet été pour un montant de 24 millions d’euros, et il a fait un début de carrière impressionnant en Allemagne, avec trois buts lors de ses quatre derniers matches toutes compétitions confondues.