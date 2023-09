Discussion sur les transferts : Madrid, Chelsea et les Saoudiens sont tous friands d’Osimhen

Le mercato estival est terminé pour les meilleures ligues européennes, mais il y a encore des mouvements en cours et de nombreux potins tourbillonnent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY : Madrid regarde Osimhen

Le Real Madrid garde un œil sur l’attaquant de Naples Victor Osimhendont l’avenir en Serie A est incertain, selon le Courrier quotidien.

Cela vient avec Les Blancos cherche toujours à signer un numéro 9 suivant Celui de Karim Benzema déménager à Al Ittihad cet été.

Malgré cela, les clubs saoudiens devraient mener la chasse à Osimhen si le joueur de 24 ans insiste pour s’éloigner de Gli Azzurri en janvier.

Osimhen semble presque certain de quitter Naples après que le club ait pris la décision bizarre de publier une vidéo sur TikTok se moquant de l’attaquant vedette. Son agent, Robert Calenda, a critiqué cette décision, affirmant que la vidéo avait causé « des dommages très graves au joueur » et qu’il « se réservait le droit d’intenter une action en justice » contre le club. Osimhen a depuis supprimé presque toutes les photos de lui portant le maillot de l’équipe de ses comptes de réseaux sociaux.

Chelsea est également intéressé par Osimhen, même si toute décision pourrait être rendue plus compliquée par la structure salariale incitative introduite à Stamford Bridge par le propriétaire américain Todd Boehly.

Osimhen, qui a marqué lors de la victoire 4-1 de Naples contre l’Udinese mercredi, a un contrat avec les champions de Serie A jusqu’en 2025 et le rapport indique qu’une indemnité de transfert élevée – de l’ordre de 150 millions de livres sterling – sera exigée si Naples doit négocier ses conditions.

Victor Osimhen a marqué pour Naples mercredi, mais cela ne serait pas une surprise s’il insistait pour s’éloigner des champions de Serie A en janvier. Ivan Romano/Getty Images

Potins de papier

– Manchester United envisage d’offrir un milieu de terrain Hannibal Mejbri un nouveau contrat avec des négociations qui pourraient bientôt commencer, rapporte Fabrizio Romano, qui ajoute que le contrat actuel du joueur de 20 ans court jusqu’en juin 2024 avec une option pour un an supplémentaire. Séville a tenté de recruter l’international tunisien au cours de l’été et suit toujours sa situation.

– Calciomercato ont suggéré que la qualification de la Juventus pour la Ligue des Champions la saison prochaine pourrait être un facteur clé pour savoir si Adrien Rabiot signe une autre prolongation de contrat. Le joueur de 28 ans a signé un nouveau contrat l’été dernier, même si cela ne maintient l’international français avec eux que jusqu’à l’été 2024. Rabiot a été lié à Manchester United et Newcastle United.

– Giovani Lo Celso ne veut pas quitter Tottenham Hotspur en janvier car il veut réussir avec le club du nord de Londres, selon Monde Deportivo. Barcelone a déjà manifesté son intérêt pour le joueur de 27 ans, bien que le patron des Spurs, Ange Postecoglou, souhaite que l’international argentin reste au club et se batte pour sa place dans l’équipe.

– L’AC Milan a exclu la possibilité d’un attaquant de 15 ans Francesco Camarda partir, selon FootballTransferts. Manchester City et le Borussia Dortmund ont tous deux manifesté leur intérêt pour Camarda, qui joue actuellement pour l’équipe de jeunes de Milan, mais le Rossoneri sont détendus face à la situation et ne ressentent aucune pression pour laisser l’adolescent partir.

– TSG Hoffenheim a annoncé sur leurs chaînes officielles que leur ancien milieu de terrain Sébastien Rudy A demissionné. Le joueur de 33 ans est sans club depuis la fin de son contrat avec eux en juillet. Rudy a également représenté le VfB Stuttgart, le Bayern Munich, Schalke 04 et l’équipe nationale d’Allemagne au cours de sa carrière.