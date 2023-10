Discussion sur les transferts : le Real Madrid pourrait abandonner Rodrygo pour de nouvelles recrues

Le mercato estival est fermé dans toute l’Europe, mais il y a encore des mouvements en cours et de nombreux potins tourbillonnent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Rodrygo fait face à un avenir incertain au Real Madrid

Ailier du Real Madrid Rodrygo risque d’être débarqué par le club espagnol, car Les Blancos envisagez d’attaquer davantage les renforts, rapporte sport.

L’international brésilien n’a réussi qu’un but et une passe décisive en 11 matchs cette saison, ce qui représente un retour décevant, qui le place face à un avenir incertain au Real Madrid. Bien qu’il n’y ait aucun doute sur les capacités du joueur de 22 ans, le club de Liga souhaite renforcer davantage ses options d’attaquants, ce qui pourrait compromettre la place de Rodrygo au Santiago Bernabéu.

Le Real Madrid n’aurait pas non plus apprécié les récents commentaires de Rodrygo concernant son mécontentement d’avoir été utilisé comme attaquant. Il aurait déclaré cette semaine lors du camp de l’équipe nationale : « J’ai toujours dit clairement que j’avais un don pour jouer sur les ailes. Je n’aime tout simplement pas jouer en tant que numéro 9, même si dans mon club, je dois le faire. «

Jeune brésilien Endrick devrait rejoindre le Real Madrid en juillet 2024, ce qui ajoutera aux options offensives du manager du Real Madrid Carlo Ancelotti, et le club reste toujours intéressé par la finalisation d’un transfert pour l’attaquant du Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé, qui voit son contrat avec les champions de France expirer à la fin de la saison. Bien qu’il semble que le PSG souhaite conclure un nouvel accord avec le joueur de 24 ans, peu de progrès ont été réalisés.

En plus de cela, le rapport suggère que l’attaquant Erling Haaland est toujours allumé Les Blancos‘ radar, alors même que Manchester City s’efforcerait de le signer pour un nouveau contrat plus long.

Si le Real Madrid se séparait de Rodrygo, il serait probablement en mesure d’exiger une somme importante pour ses services, ce qui représenterait une perspective attrayante pour le club, qui pourrait être en mesure de se débarrasser de l’ailier dans un avenir proche.

Rodrygo n’a pas été le premier choix du Real Madrid dans son poste d’ailier préféré, et maintenant son avenir au sein du club de Liga semble incertain. Florencia Tan Jun/Getty Images

Potins de papier

– Arsenal est convaincu qu’il obtiendra un nouveau contrat pour le défenseur Ben Blancrapports Fabrizio Romano. White serait heureux à Arsenal, les négociations sur un nouveau contrat étant en cours. Le joueur de 26 ans est sous contrat à l’Emirates Stadium jusqu’en 2026. Cependant, après s’être montré adepte à la fois du défenseur central et du défenseur droit, l’international anglais est devenu un joueur clé pour le manager Mikel Arteta, ce qui rend les Gunners impatients. pour prolonger son séjour dans le nord de Londres.

– Manchester United a désigné le défenseur de Crystal Palace Marc Guéhi en option pour janvier, rapport Initié au football. Les Diables Rouges souhaitent renforcer leurs options défensives, suite aux blessures de Raphaël Varane et Lisandro Martínez jusqu’à présent cette campagne. Cependant, les géants de la Premier League seraient confrontés à une concurrence féroce pour le joueur de 23 ans, Liverpool, Newcastle, Tottenham et Arsenal étant tous intéressés par l’international anglais.

– Agent libre Socrate a rejeté une offre du Real Betis, car le défenseur attend une approche du Bayern Munich, selon Sky Sports Deutschland. Florian Plettenberg. Le joueur de 35 ans est sans club depuis la fin de la saison 2022-23 après avoir quitté l’Olympiacos. Il n’y aurait pas encore eu de contact entre l’équipe bavaroise et le joueur, mais le Bayern n’a qu’un seul défenseur central en forme, Kim Min-Jae, laissant la porte ouverte à un éventuel coup pour Sokratis comme couverture.

– La Juventus souhaite conclure un accord pour le milieu de terrain niçois Khéphren Thuram en janvier, cependant, le club turinois est conscient qu’il sera difficile de recruter le milieu de terrain, révèle Tuttosport. Les problèmes majeurs pour la Juventus sont la rude concurrence à laquelle elle sera confrontée pour le joueur de 22 ans, ainsi que le prix que Nice a fixé pour le meneur de jeu. Le rapport révèle qu’un accord d’échange pourrait être proposé, Nice étant ouvert à un accord impliquant l’ailier Samuel Iling-Junior rejoindre l’équipe de Ligue 1.

– Liverpool, Everton et Brighton font partie des clubs de Premier League qui surveillent le milieu de terrain de Schalke Assan Ouédraogoselon Sky Sports Deutschland Florian Plettenberg. Il est rapporté que le joueur de 17 ans dispose d’une clause libératoire en 2024, qui le verrait partir pour 20 millions d’euros si un club étranger faisait une démarche. Le talentueux milieu de terrain a inscrit un but en neuf apparitions pour Schalke cette saison.