TOP STORY: Le Bayern Munich prévoit le retour de Palhinha de Fulham en janvier

Le Bayern Munich rouvrira les négociations avec Fulham en janvier dans l’espoir de recruter un milieu de terrain défensif João Palhinhaselon le Norme du soir.

Le joueur de 28 ans était sur le point d’achever son transfert vers les champions de Bundesliga à la veille de la date limite avant que les Cottagers n’annulent l’accord, après avoir échoué dans ses tentatives pour décrocher l’équipe de Manchester United. Scott McTominay et la star de Tottenham Hotspur Pierre-Émile Hojbjerg.

On pense que ces deux options seront disponibles pour un transfert lorsque la fenêtre s’ouvrira en janvier, et Fulham a maintenu sa position selon laquelle il ne fera pas obstacle à Palhinha s’il parvient à trouver son successeur.

Un accord d’une valeur de 65 millions d’euros (69,7 millions de dollars) avait déjà été conclu pour l’international portugais, et le dernier indique que le Bayern le considère toujours comme sa priorité numéro un dans sa recherche d’un point d’ancrage. Il a fait trois apparitions toutes compétitions confondues cette saison.

Potins de papier

– Barcelone évalue plusieurs options dans la recherche d’un pivot au milieu de terrain, déclare Monde Deportivo. La star du Real Betis Guido Rodriguez serait l’un des noms en tête de leur liste de priorités, avec la conviction qu’un accord pour le joueur de 29 ans pourrait être conclu en raison de leurs relations solides avec le Betis, qui a récemment signé Abde Ezzalzouli du club. Blaugrana. Palhinha de Fulham, Jorginho du milieu de terrain d’Arsenal et Benfica Florentino Luis seraient également sur le radar du directeur sportif Deco.

– La poursuite de l’ailier de Liverpool Mohamed Salah pourrait être reporté par Al-Ittihad, dit Le télégraphe. On pense que l’équipe saoudienne de Pro League a perdu confiance dans ses chances de recruter la star de 31 ans, malgré les discussions sur une offre potentielle de 200 millions de livres sterling. Cependant, il semblerait qu’ils envisagent de revenir à la table des négociations à un moment donné dans le futur. Salah a entamé les deux dernières années de son contrat à Anfield en juin.

– La Juventus a placé le milieu défensif du Borussia Mönchengladbach Kouadio Koné sur leur liste restreinte comme option potentielle en janvier, selon Gazzetta du Sport. Le Bianconeri sont désireux de trouver un futur successeur au milieu de terrain Paul Pogba, et je pense que Kone, 22 ans, pourrait devenir un joueur qui débute au cœur de son milieu de terrain. Kone était auparavant lié à Liverpool cet été.

– Trabzonspor souhaite recruter l’ailier d’Arsenal Nicolas Pépéécrit Mercato à pied. L’élite turque serait la destination la plus probable pour le joueur de 28 ans, que les Gunners souhaitent rejoindre ce mois-ci. Le club de Super Lig cherche à avancer rapidement pour le recruter, après l’échec de son projet de transfert à Besiktas.

– Chelsea est prêt à autoriser le défenseur Malang Sarr partir, rapporte l’Athletic. Le joueur de 24 ans est revenu d’un prêt à Monaco cet été, mais il n’a pas réussi à se mériter une place dans l’équipe première du manager des Blues Mauricio Pochettino. Ses représentants seraient en train d’évaluer d’éventuelles sorties de Stamford Bridge, mais ils n’ont jusqu’à présent pas réussi à trouver un accord.