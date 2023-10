Discussion sur les transferts: le Barça est enthousiaste alors qu’Andrey Santos envisage de quitter Prem

Barcelone tourne en rond au milieu d’informations selon lesquelles Andrey Santos de Nottingham Forest, prêté par Chelsea, souhaite quitter la Premier League. Joe Giddens/PA Images via Getty Images

Le mercato estival est terminé pour les meilleures ligues européennes, mais il y a encore des mouvements en cours et de nombreux potins tourbillonnent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues.

TOP STORY: Le Barça regarde Santos après un début difficile à Forest

Barcelone envisage de faire une démarche pour le milieu de terrain de Chelsea Andreï Santosselon sport.

Le joueur de 19 ans passe la saison en prêt à Nottingham Forest mais, n’ayant pas encore fait une apparition en championnat pour le club, il semblerait qu’il souhaite désormais quitter la Premier League.

Les champions de Liga auraient déjà identifié l’international brésilien comme successeur potentiel de Cules légende Sergio Busquets, convaincu qu’il prospérerait dans le système du manager Xavi Hernández.

Le directeur sportif du Barça, Deco, aurait une relation étroite avec l’agent de Santos, Giuliano Bertolucci, et cela pourrait jouer en faveur du joueur. Blaugranaqui s’est renseigné sur un prêt pour lui en juillet avant de finalement signer Oriol Romeu à la place.

Cependant, bien que Barcelone n’ait pas avancé sur l’accord lors de la dernière fenêtre de transfert, ils pourraient désormais refaire surface comme un candidat potentiel pour l’ancienne star de Vasco da Gama, sans aucun signe de minutes régulières à l’horizon sous la direction de l’entraîneur-chef de Forest, Steve Cooper.

Potins de papier

– L’ailier du Bayern Munich Leroy Sané envisage de quitter l’Allianz Arena l’été prochain, rapporte Image. Le joueur de 27 ans entrera dans la dernière année de son contrat en juin 2024 et on pense qu’il a l’intention de prendre une décision « fondamentale » une fois qu’il entrera dans la dernière année de son contrat. Le Real Madrid et Barcelone seraient intéressés par l’international allemand, qui a marqué six buts en huit matchs toutes compétitions confondues cette saison.

– L’Internazionale prévoit de gérer les situations contractuelles de plusieurs stars de la première équipe dans les semaines à venir, révèle Calciomercato. Lautaro Martínez26 ans, est l’un des premiers qu’ils cherchent à recruter à San Siro, mais ils sont également désireux de conclure de nouveaux accords avec l’international italien. Federico Dimarco et milieu de terrain Henrikh Mkhitaryan. Tous trois auraient été « encerclés » par les Nerazzurri hiérarchie en tant qu’acteurs clés à conserver au club.

– De nombreux clubs de Premier League devraient faire un pas pour le milieu de terrain d’Arsenal Émile Smith Rowe si les Gunners décident de se séparer de lui, selon Initié au football. Il existe actuellement une incertitude quant à l’avenir du joueur de 23 ans dont le seul départ a eu lieu en Coupe de la Ligue cette saison, et West Ham United devrait être l’une des équipes en tête de file avant un éventuel transfert. Janvier. On dit que Smith Rowe et Arsenal pensent que ce pourrait être le bon moment pour lui de quitter l’Emirates Stadium, la compétition pour les places devant devenir plus difficile.

– La course s’échauffe pour le milieu de terrain de Millwall Romain Esséécrit Discussion d’équipe. Burnley est la dernière équipe à émerger comme prétendant au joueur de 18 ans, qui a été un artiste remarquable pour les Lions cette saison. Esse est apparu neuf fois dans toutes les compétitions pour le championnat, et on pense qu’il existe une multitude de clubs de Premier League intéressés à le recruter.

– La Juventus surveille de près le milieu de terrain de Benfica João Nevesdit Calciomercato. Le directeur sportif de la Juve, Cristiano Giuntoli, aurait été présent dans les tribunes lors du choc du joueur de 19 ans contre l’Inter Milan à San Siro mardi, et le club de Serie A envisage désormais de prendre contact avec ses représentants pour explorer un potentiel se déplacer.