Discussion sur les transferts: le banc de Ramsdale fait tourner Chelsea et le Bayern

TOP STORY : Chelsea et le Bayern surveillent Ramsdale

Chelsea et le Bayern Munich font partie des clubs qui surveillent la situation du gardien d’Arsenal Aaron Ramsdaleselon le Courrier quotidien.

L’avenir de l’international anglais est devenu moins certain après que le patron des Gunners, Mikel Arteta, l’a exclu de l’alignement pour la victoire 1-0 de dimanche contre Everton.

La nouvelle recrue David Raya a commencé à la place, et Arteta a suggéré qu’il chercherait à faire tourner les gardiens de but et pourrait même être disposé à les remplacer pendant les matches.

Les commentaires d’Arteta suggèrent que Ramsdale a toujours un rôle important à jouer aux Emirats, mais la situation a toujours conduit les clubs à garder un œil sur la façon dont les choses se déroulent pour le joueur de 25 ans, avec le sentiment que Raya pourrait le dépasser dans le Ordre hiérarchique d’Arsenal.

Chelsea a signé Robert Sánchez et Djordje Petrovic de Brighton & Hove Albion et New England Revolution respectivement au cours de l’été, mais est toujours disposé à renforcer ses options de gardien de but.

Pendant ce temps, le Bayern recherche le successeur de Manuel Neuer, Sven Ulreich et Daniel Peretz, nouvellement recruté, étant actuellement leurs principales alternatives.

Ramsdale a signé un nouveau contrat de quatre ans avec Arsenal en mai et reste engagé envers les Gunners et espère revenir dans le onze de départ lorsqu’Arsenal affrontera le PSV Eindhoven en UEFA Champions League mercredi.

Potins de papier

– Manchester City fait partie des clubs intéressés par l’arrière gauche de Boca Juniors Valentin Barco. Initié au football sont allés jusqu’à dire que City est convaincu qu’ils concluront un accord pour le joueur de 19 ans avec Brighton & Hove Albion et la Juventus qui étudient également un transfert potentiel en janvier.

– Alexandre BaldéLa signature du renouvellement du contrat de Barcelone avec Barcelone sera finalisée jeudi prochain, selon Monde Deportivo.

– L’Olympiakos a annoncé la signature d’un arrière droit Giulian Biancone de Nottingham Forest sur le club grec chaînes officielles. Le joueur de 23 ans a signé pour Forest en provenance de Troyes en juillet dernier et n’a fait que trois apparitions en équipe première pour le club de Premier League.

– L’attaquant de l’académie de Manchester United Gabriele Biancheri a tweeté qu’il a signé son premier contrat professionnel. Le joueur de 17 ans a rejoint les Red Devils en provenance de l’académie de Cardiff City en février 2023 et compte un but pour l’équipe des moins de 18 ans du club cette saison.